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氣陳同佳無法投案 馬英九講到哽咽：我也有女兒...

慎防計中計？陳同佳案 在收與不收之間

「你媽就是你媽」不用再證明 大陸將取消42項證明

2019-10-22 11:36聯合報 記者蔡敏姿／即時報導

「你媽是你媽，這怎麼證明呢？簡直是笑話！」大陸國務院總理李克強曾在國務會議上批文件證明太繁瑣。大陸奇葩證明曾是擾民政策，去年已陸續取消證明文件，近期人社部將再取消42項證明事項資料，包括五類，如直系親屬關係證明、學校在讀證明、死亡證明等。

北京青年報報導，為了簡政便民，人社部將取消的42項資料，主要包括五類：一是通過網路核驗手段能實現的，有3項，比如辦理人力資源服務許可證的時候不用再提交工作人員的學歷證明。

二是通過部門間核查能夠實現的事項6項，比如辦理社會保險登記不再提交營業執照、組織機構統一代碼證書。

三是由人社部門內部不同機構之間互相提供的證明材料，這也要取消，改為通過內部信息共享的方式實現，這一類有9項，比如申領工傷保險待遇的時候，不再提交認定工傷決定書。

四是積極探索告知承諾制度替代開具證明，共16項，比如學校在讀證明、依靠工亡職工生前提供主要生活來源證明、直系親屬關係證明、死亡證明、專業技術職務聘用證明等。

五是根據實際情況不需要再提供的，有8項，比如申請更正技能人員職業資格證書信息，不再提交職業資格證書原件，原件自行失效。

大陸人社部將取消42項證明事項資料，包括五類，如學校在讀證明、直系親屬關係證明、...
大陸人社部將取消42項證明事項資料，包括五類，如學校在讀證明、直系親屬關係證明、死亡證明等。照片／金羊網
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