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工信部：大陸開通5G基站逾8萬個

2019-10-22 11:35聯合報 記者蔡敏姿／即時報導

大陸國務院新聞辦公室今（22）日舉辦記者會，工業和信息化部運行監測協調局局長、新聞發言人黃利斌說，5G商用開局良好，截至9月底三家基礎電信企業已在大陸開通5G基站8萬多個。

據國新辦網站消息，大陸推動信息通信業平穩運行。按照上年不變價計算，前三季電信業務總量年增23.9%，截至9月底100M以上固定寬帶接入用戶占達80.6%，比上年底提高10.3個百分點。

今年以來，面對複雜多變的內外部環境和不斷加大的經濟下行壓力，工業和信息化部認真貫徹國務院決策部署，深化落實「鞏固、增強、提升、暢通」八字方針，著力做好「六穩」工作，加快推進製造強國和網路強國建設，充分調動各方面積極性，工業經濟運行保持在合理區間，信息通信業發展勢頭平穩。

具體工作內容，一是努力穩住工業這個基本盤。推動落實好逆周期宏觀調控政策措施，加強工業經濟形勢分析研判，積極穩妥應對經貿摩擦，努力辦好自己的事情。前三季度全國規模以上工業增加值年增5.6%，符合全年增速預期。

其次，不斷提升工業基礎能力和產業鏈水平。第三，積極推進傳統產業轉型升級和新動能培育。前三季，技術改造投資年增8.9%，高技術製造業投資增12.6%，高技術製造業增加值增8.7%。持續優化中小企業發展環境。

大陸工業和信息化部指出，截至9月底，三家基礎電信企業已在大陸開通5G基站8萬多個...
大陸工業和信息化部指出，截至9月底，三家基礎電信企業已在大陸開通5G基站8萬多個。照片／中新網
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