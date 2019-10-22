陸第三季工業經濟增長5% 第四季將優於第三季

2019-10-22 11:09 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 陳言喬 ／北京即時報導



大陸工業和信息化部上午公布最新工業與通信業運行情況，第三季增長5%，比一季和二季分別回落了1.5和0.6個百分點。工信部發言人黃利斌表示，9月份的工業經濟增速已回升，他認為，第四季會繼續保持現有良好的趨勢，且會優於第三季的表現。

工信部上午公布前三季全國規模以上工業增加值同比增長5.6％，處於年度5.5%-6%的預期目標區間，但第三季增速要比前二季分別下降1.5和0.6個百分點。黃利斌表示，儘管工業和通信增加值有所下降，但保持了總體平穩的運行態勢，用四句話概括就是「總體平穩、符合預期、頂住壓力、成績不易」。

黃利斌說，大陸正以「穩運行、促轉型、注活力、強信心」，全力促進生產，其中9月份全國規模以上工業增加值同比增長5.8%，比8月份加快1.4個百分點，算是提升很多。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

他說，9月比8月增長比較多的是裝配製造業、電子製造業、採磺業、原材料工業；從31個省市區看，有22個省市9月份的增速比8月加快較多。

他認為，這其中的因素有中央的政策發力提效，減費降稅效應正在體現，陸續完成六穩措施；還有地方穩增長工作力度顯現；三是企業搶出口效應（耶誕節產品），都減緩了工業增長下行壓力。至於第四季的情況，黃利斌認為會繼續保持現有良好的趨勢，且會優於第三季的表現。

大陸前三季工業通信增加值增速普遍放緩下，其中電信業務總量同比增長較佳，達23.9％；前8個月軟體和資訊技術服務業實現業務收入同比增長14.9％。三家基礎電信企業和中國鐵塔股價有限公司共完成固定資產投資同比增長10.2％。

截至9月底100M以上固定寬頻接入用戶占比達到80.6％，比上年末提高10.3個百分點，網路提速效果顯現。5G商用開局良好，截至9月底三家基礎電信企業已在全國開通5G基站8萬餘個超高清視頻、ARR、智慧網聯汽車等消費領域5G應用取得積極成效。