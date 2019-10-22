前3季GDP總額 廣東省奪冠 狂甩北京上海
2019-10-22 10:27
聯合報 記者蔡敏姿
／即時報導
隨著大陸各地第3季經濟數據陸續公布，據不完全統計，截至10月21日，至少有14個省公布2019年第3季GDP數據。從前三季GDP總量看，廣東繼續位居第一；北京、上海前三季人均可支配收入超過人民幣5萬元（約新台幣22萬元）大關。
中新網報導，大陸國家統計局日前發布數據顯示，前三季GDP總值為人民幣69.7兆元，按可比價格計算，年增6.2%。此後，各省也陸續公布第3季經濟數據。這些省份包括廣東、四川、湖北、湖南、福建、上海、安徽、北京、江西、內蒙古、雲南、山西、甘肅、寧夏等。
在前三季度GDP總量方面，廣東前三季度GDP達人民幣7.71兆元（約新台幣33.8兆元），居全大陸第一。四川、湖北前三季GDP總量突破人民幣3兆元大關。前三季度GDP增速方面，雲南暫時以8.8%的增速位居首位。其次是江西，前三季度GDP增速為8.6%。
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北京前三季GDP增速為6.2%，與大陸GDP增速持平；甘肅前三季GDP增速為6.1%，上海前三季度GDP增速為6.0%，內蒙古前三季GDP增速為5.6%，低於全大陸GDP增速。
從各地的居民人均可支配收入數據來看，上海和北京收入水平傲視群雄，前三季居民人均可支配收入雙雙突破人民幣5萬元大關。
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