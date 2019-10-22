寧夏次貨枸杞充上品 硫磺烘製損健康

2019-10-22 10:19 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／即時報導



寧夏是中國枸杞的名牌產區，但有調查發現，寧夏中衞市枸杞交易市場存在不少亂象，部分不法商家除了亂貼標籤，以次充好外，更有商家為了提升產品銷量，用嚴禁於食品行業的工業硫磺、亞硫酸鹽對枸杞進行加工。

據北京《新京報》報導，在寧夏中衞市「中寧國際枸杞交易中心」裏面，不少不法商家批發來自甘肅、青海等外地的枸杞後，貼上「中寧枸杞」的標籤再銷往全國各地，試圖以次充好。有當地商戶介紹，這種做法相當普遍，他們從市場，或枸杞種植處收購非本地枸杞後，再購入寫有「中寧枸杞」的包裝盒，就可以冒充「中寧枸杞」銷售。

更引人注目的是，發現不少商家為了賣相好、延長保質期等，會選擇用對人體有害的硫磺、亞硫酸鹽對枸杞進行浸泡烘製，令枸杞看上去色澤更鮮艷、更耐保存，從而提升銷量。

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工業硫磺用於食品加工易造成腎功能衰竭，肝功能損害等。這種現象在該行業已成為公開的秘密，不少商家更直接表示，這種枸杞「只可送人，不可自吃」。

中寧枸杞作為家喻戶曉的中寧原產地食品，是名貴的中藥材，其根、莖、葉、花、果均可利用，枸杞的果實具有滋肝補腎、生精益氣、補虛安神、祛風明目、降血脂、降血糖、抗輻射及提高人體免疫力的作用。從含量成分等技術數據上看，中寧枸杞區別於其他地區產枸杞的是，中寧枸杞的粗蛋白、粗纖維、總抗壞血酸等成分要高，而糖分卻要低，這種品質上的區別可謂是獨有的特色。