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A股開市靠穩 房產金融股向上

2019-10-22 09:59聯合報 記者賴錦宏／即時報導

中國大陸股市今天開市靠穩，上證指數高開5點。

上證指數開市報2945點，升5點或0.2%；現報2943點，升3點或0.12%。

深成指開市報9582點，升28點或0.3%；現報9579點，升25點或0.27%。

滬深300指數開市報3896點，升15點或0.4%；創業板指數開市報1649點，升5點或0.32%。

各板塊個別發展，半新股漲逾1%；房地產、金融、水泥、煤炭、電力股靠穩；石油、鋼鐵、有色金屬、化工股則偏軟。

上證指數高開5點。(路透社資料照片)
上證指數高開5點。(路透社資料照片)
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