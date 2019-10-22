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結構優化…廣東前3季GDP增長6.4%

2019-10-22 02:19聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

廣東省統計局最新統計數據顯示，初步核算並經大陸國家統計局核定，前三季度，廣東實現地區生產總值77191.22億元（人民幣，下同），按可比價格增長6.4%。 其中，第一產業增加值2936.55億元，同比增長3.8%；第二產業增加值30811.55億元，增長4.6%；第三產業增加值43443.12億元，增長7.9%。

中新社報導，廣東統計局表示，今年前三季度廣東經濟運行總體平穩，經濟結構持續優化，民生福祉不斷改善。在工業方面，廣東製造業加快轉型升級的成效也逐漸顯現。數據顯示，前三季度，廣東規模以上工業企業累計完成增加值同比增長4.5%；其中，電子信息、電氣機械兩大行業齊頭並進，前三季度，計算機、通信和其他電子設備製造業實現增加值同比增長7.5%，電氣機械和器材製造業實現增加值增長8.2%，分別高於規模以上工業增加值增速3.0個和3.7個百分點。

前三季度，廣東百強工業企業增加值同比增長9.0%，佔全省規模以上工業的34.5%，增長貢獻率達到65.1%，重點企業保持較快發展。

前三季度廣東固定資產投資與社會消費品零售總額增速創今年以來的新高，完成固定資產投資同比增長11.3%，社會消費品零售總額達31423.47億元，同比增長7.8%。

廣東省統計局分析認為，總的來看，前三季度廣東經濟運行總體平穩，在合理區間運行。但由於中國大陸國內外經濟形勢依然複雜嚴峻，全球經濟增長放緩，外部不穩定不確定因素增多，大陸國內經濟下行壓力較大。因此，下一步還要將保持經濟運行在合理區間放在更加突出的位置。

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