投資動工 中國鋰電池工廠 插旗德國

2019-10-22 02:19 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



寧德時代公司21日披露，該公司位於德國圖林根州的首個海外工廠日前已正式動工。該項目建成後將成德國最大的鋰電池工廠，同時也將是中國在德投資金額最大的生產型綠地投資項目。

中新社報導，寧德時代總部位於福建，為全球領先的鋰電池供應商之一。根據計畫，寧德時代歐洲工廠此次開工面積為23公頃，生產線包括電芯及模組產品，預計2022年可實現14吉瓦時（GWh）的電池產能。

寧德時代歐洲區聯席總裁馬蒂亞斯·岑特格拉夫（Matthias Zentgraf）表示，德國在汽車行業擁有雄厚的基礎，也是寧德時代所服務的多個海外重要客戶的總部所在地。「我們相信德國的工業化底蘊可以和寧德時代的電池技術完美結合，從而更好地為歐洲汽車電動化做出貢獻。」

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

近年來，寧德時代海外拓展不斷提速，先後和寶馬、大眾、戴姆勒、沃爾沃及博世等多家歐洲汽車行業巨頭建立合作關係。該公司強調，與以往產品層面的交流不同，歐洲工廠的設立，將是寧德時代技術優勢與德國汽車文化的深度融合。

寧德時代表示，歐洲工廠將以核心科技為依託，引入符合要求的本土材料、零部件、系統及服務供應商，從而構建高質量的本土鋰電供應鏈。此外，寧德時代還將為社區帶來2000個就業崗位，助推當地鋰電產業的發展。

馬蒂亞斯．岑特格拉夫表示，圖林根州地處德國中部，更便於該公司及時響應客戶需求。並且，可再生能源的使用率在此地的公共能源網絡中已達到近40%，這將更有利於真正實現電池的清潔生產。

目前，寧德時代已派出一支涵蓋技術、工藝、管理等領域的專家團隊赴圖林根工廠提供支持，以確保高效、高質的電池生產。寧德時代還將與當地研發機構及院校開展深入合作。

寧德時代2018年7月與德國圖林根州州政府簽署投資協議。根據其當時發佈的消息，該公司歐洲生產研發基地建設項目將分期進行，前兩期項目預計投資金額2.4億歐元。