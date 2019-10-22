粵桂黔滇打造最美高鐵經濟帶
2019-10-22 02:19聯合報 大陸新聞中心／綜合報導
以「推進全域旅遊合作，打造最美高鐵經濟帶」為主題的第五屆粵桂黔滇高鐵經濟帶合作聯席會議，日前在廣西桂林市落幕。本屆會議由粵桂黔三省（區）擴展到粵桂黔滇四省（區），涵蓋人口1.02億。廣東省副省長張虎表示，四省（區）要充分利用高鐵經濟帶建設紅利，共同推動經濟發展，為區域合作發展做出探索和典型示範。
新華社報導，2018年以來，高鐵經濟帶沿線市（州）在工業、高新技術、基礎設施、旅遊文化等方面的合作超過160個，投資總額達2500億元人民幣。高鐵經濟帶沿線市（州）經濟社會發展水平持續提升，合作發展取得豐碩成果。
近年來，通過舉辦粵桂黔三省（區）旅遊資源推介會、中國高鐵經濟帶旅遊博覽會等，三省（區）旅遊市場火熱，遊客數量逐年攀升。與會城市簽訂「粵桂黔滇高鐵經濟帶全域旅遊合作框架協議」，致力於跨區域整合資源要素，共同打造區域品牌和精品路線，聯合搭建旅遊宣傳營銷平台等。
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2018年，粵桂黔三地企業以技術入股和投資的形式，在賀州、羅定等地開展種養殖及食品加工合作，投資近2億元。廣東股權交易中心金融高新區分公司與廣西北部灣股權交易所、貴州股權金融資產交易中心聯動合作。
此外，交通基礎設施建設明顯加快。廣東龍懷高速、廣西梧州環城高速、永賀高速建成通車，貴州平塘特大橋主塔實現封頂，西江航運幹線貴港至梧州3000噸級航道工程正式開工，珠江三角洲水資源配置工程今年全面開工。
聯席會議審議並通過「粵桂黔滇高鐵經濟帶合作聯席會議章程（草案）」和「粵桂黔滇高鐵經濟帶全域旅遊合作共同行動倡議（草案）」，為四省（區）增進旅遊發展新動能，構建旅遊合作新格局提供指導。
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