總體穩定…第3季城鎮失業率下降

2019-10-22 02:19 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



大陸人力資源和社會保障部就業促進司司長張瑩21日表示，今年以來中國大陸就業形勢保持總體穩定，三季度大陸全國城鎮登記失業率3.61%，同比下降0.21個百分點。

新華社報導，張瑩在大陸人力資源和社會保障部第三季度新聞發布會上說，中國大陸就業主要指標保持在合理區間。1至9月份， 大陸全國城鎮新增就業1097萬人，基本完成全年目標任務。9月份，大陸全國城鎮調查失業率為5.2%，低於5.5%的預期控制目標。

同時，勞動力市場供求基本平衡。三季度，100個城市公共就業服務機構市場求人倍率為1.24，市場運行基本平穩。重點群體就業也保持穩定，2019屆高校畢業生目前就業水平與往年基本持平，1至9月份就業困難人員實現就業133萬人，已經完成全年130萬人的目標任務。

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張瑩說，就業形勢總體穩定，得益於經濟總量繼續擴大，同時也與就業服務政策落實力度不斷加大密切相關。社保降費成效顯著，1至9月共降低社會保險費2725億元人民幣。穩崗返還政策加快落地，1至9月共返還失業保險費275億元人民幣 ，惠及企業75萬戶、職工3993萬人。

綜合各方面情況看，中國大陸就業形勢將繼續保持總體平穩，城鎮新增就業有望提前超額完成，城鎮登記失業率、城鎮調查失業率預期低於控制目標。張瑩說，就業工作也確實面臨挑戰和壓力，將繼續突出就業優先政策導向，把就業作為經濟發展的優先目標，強化各方面重視就業、支持就業的導向，形成經濟發展和擴大就業的良性循環。