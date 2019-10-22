烏鎮子夜路 5G自駕奇幻之旅

2019-10-22 02:20 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



2012年前，浙江桐鄉烏鎮的子夜路還是一條破舊的小路。今年世界互聯網大會期間，在由子夜路改造而成的智能駕駛示範路上，5G自動駕駛微公交已經正式投放。沿著這條智慧公路行駛，彷彿隨時可以開啟通往未來的「奇幻之旅」。

新華社報導，這條以茅盾著名小說命名的道路，自2014年世界互聯網大會落戶烏鎮以來，就被植入互聯網的基因。沿著子夜路前行，道路兩側既有古樸的酒店飯莊，又有恢宏的浙江大數據交易中心，還聚集許多眾創空間，儼然成了烏鎮版的「中關村大街」。

子夜路上，升級後的鳳岐茶社數字經濟孵化器格外醒目。展廳內的電子屏上，顯示著鳳岐茶社以物聯網、雲計算、大數據、邊緣計算、AI人工智能等先進技術為支撐，收集來的氣候、種植、生產、農資、專家、銷售、市場等各類農業數據，這便是鳳岐茶社的「農業大腦」。

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「落戶烏鎮4年來，借助世界互聯網大會的平台效應，我們已在全國布局了13家線下茶社和1家科技型孵化器，孵化了包括華騰牧業、車溪農業、竹蕓工房在內的60多家農業企業，初步形成了大數據農業雙創孵化生態圈。」鳳岐茶社相關負責人說。

位於子夜路91至101號的百度大腦創新體驗中心，也已於日前揭開神秘的面紗。據介紹，這是百度與合作夥伴以「AI展示體驗」為核心，在烏鎮開設的百度大腦AI技術線下交流展示空間。

子夜路沿線，烏鎮還構建烏鎮虛擬產業園、數字經濟園、烏鎮設計園，以政企共建形式為創業企業提供辦公場地、稅務服務、政務服務等便利的服務。