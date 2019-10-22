證監會5重點 支持創新、完善市場

2019-10-22 02:20 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



大陸證監會官網最新信息顯示，證監會副主席李超近日表示，在支持科技創新方面，將緊緊抓住多層次市場體系和服務體系建設這條主線，進一步完善制度機制安排，暢通科技創新與資本市場對接渠道，重點做好五項工作。

新華社報導，李超是在第六屆世界互聯網大會資本市場助力數字經濟創新發展論壇上，作出上述表示的。

李超表示，在充分發揮科創板的試驗田作用的過程中，將把握好科創板定位，落實以信息披露為核心的註冊制。推出再融資、分拆上市等制度規則，細化紅籌企業上市有關安排，吸引更多優質科創企業上市。在綜合評估基礎上，總結可複製推廣的經驗。

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在加快創業板改革方面，李超說，將聚焦深圳中國特色社會主義先行示範區建設需求，推進創業板改革並試點註冊制，完善發行上市、並購重組、再融資等基礎制度，進一步增強對創新創業企業的制度包容性。

在深化新三板改革方面，通過完善分層管理、改進交易機制、優化投資者適當性要求等，改善市場流動性水平，提升投融資功能，更好服務中小企業發展。

與此同時，大陸證監會將推動完善創業投資支持政策。健全私募投資基金管理法規制度，進一步完善資本市場服務創業投資的相關鼓勵政策，引導私募股權投資基金加大對科技創新企業的資金支持力度。

此外，李超介紹，著力構建高質量中介服務體系也是五項重點工作之一，將督促中介機構歸位盡責，推動形成合規、誠信、專業、穩健的行業文化，建設高水平一流投行。