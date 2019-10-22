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看好數字經濟 10年占GDP過半

2019-10-22 02:20聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

數字經濟已成為第六屆世界互聯網大會關鍵詞。網易創始人兼首席執行官丁磊表示，2018年中國大陸數字經濟的產業規模是31兆元（人民幣，下同），占GDP比重的34%。十年後，這個占比或會超過50%，中國大陸將全面進入數字經濟時代。

中新社報導，丁磊看好三個領域：上游技術、全球化和信息消費升級。「未來企業的機會，要走向上游，競爭會從拚人口紅利，走向拚技術。技術創新，是數字經濟最牢固的支撐。」丁磊認為，未來AI等技術型公司會成為新的主流，和各行各業做大跨度的融合。現在對教育、醫療、製造業和農業等硬核領域敢投入的公司，未來會有更好的機會。

百度創始人、董事長兼CEO李彥宏則表示，數字經濟在經歷了PC的發明與普及、PC互聯網、移動互聯網這三個階段後，正在進化到以人工智能為核心驅動力的智能經濟新階段。

李彥宏認為，人工智能驅動下的智能經濟將在三個層面帶來重大變革和影響：首先是人機交互方式的變革。其次，智能經濟也會給IT基礎設施層帶來巨大改變。最後，智能經濟會催生很多新的業態。交通、醫療、城市安全、教育等各行各業正在快速實現智能化，新的消費需求、新的商業模式將層出不窮。

螞蟻金服董事長兼CEO井賢棟強調，讓所有人分享數字技術帶來的增長紅利，不讓一個落下，這是當下最緊迫的全球性問題。據他介紹，目前阿里正用數字技術為弱勢、殘障群體打造「互聯網上的盲道」，每天有30萬視障患者在使用相關服務，以期像正常人一樣生活。

阿里巴巴集團董事局主席兼CEO張勇表示，阿里是開放共享的受益者，面向未來，也非常願意對外播撒開放和分享的種子。阿里商業操作系統就是向各行各業開發數字化能力的結果。

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