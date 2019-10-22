陸28大中城市 9月二手房價環比跌

2019-10-22 02:20 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



9月數據顯示，一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比漲幅略有擴大。圖為10月中旬，重慶房交會上市民正在看房。 （中新社） 分享 facebook 在中國70個大中城市中，無論新房還是二手房，房價上漲的城市數量持續減少。大陸國家統計局21日發布的數據顯示，9月份，70個大中城市中，新建商品住宅價格環比上漲的城市數量為53個，較上月減少2個，上漲城市數量連續4個月減少；二手房價環比上漲的城市數量為40個，較上月減少3個；二手房價下跌的城市數量為28個，較上個月增加8個。

中新社報導，中原地產首席分析師張大偉指出，從房價上漲的城市數量來看，無論新房還是二手房市場均處於近兩年最低點。諸葛找房數據分析師國仕英指出，9月份房價上漲城市數量持續減少，可見受市場調控影響，部分前期房價上漲較快城市加入下跌城市的行列中。

9月份，房企為了回籠資金，紛紛選擇降價或者打折促銷，使得新建商品住宅銷售價格漲幅收窄或更多城市加入下跌行列。二手住宅方面，部分城市置換需求較為迫切，在新房降價銷售背景下，為置換較大戶型房屋，降價力度有所增加。

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各線城市房地產市場價格總體穩定，略有升降。官方數據顯示，4個一線城市新建商品住宅銷售價格環比上漲0.4%，漲幅比上月擴大0.1個百分點。其中，北京和廣州持平，上海和深圳分別上漲0.5%和1.2%。31個二線城市新建商品住宅銷售價格環比上漲0.6%，漲幅比上月擴大0.1個百分點。35個三線城市新建商品住宅銷售價格環比上漲0.8%，漲幅比上月擴大0.1個百分點。

58安居客房產研究院首席分析師張波指出，9月市場更為理性。從房價的變化來看，市場自今年「小陽春」之後就難有普遍性升溫，但部分熱點政策也帶動了區域性波動。從安居客線上的數據來看，9月深圳、東莞、佛山等地用戶諮詢房產信息熱度依然較高。

張波表示，9月，購房者信心指數持續走低，56.9%的購房者認為政府會繼續調控，抑制房價上漲，但從長期看來，85.7%的購房者仍看好後市潛力，認為一二線城市房價後期依然將較為堅挺，顯示出購房者心態整體趨於理性。