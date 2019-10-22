冬運博覽會 600企業拚「冰經濟」
2019-10-22 02:20聯合報 大陸新聞中心／綜合報導
2019國際冬季運動（北京）博覽會10月17日至20日在北京召開，600餘家海內外參展商帶來多樣化的產品和服務，共同競逐中國大陸巨大的冰雪市場。
新華社報導，冬博會發布的「中國冰雪產業發展研究報告」顯示，中國大陸冰雪產業規模到2025年將達到1兆元（人民幣，下同）。而「三億人參與冰雪運動」的願景，正在中國人逐漸高漲的運動熱情中逐步走向現實。
大陸工業和信息化部、國家體育總局等九部門今年6月聯合發布的「冰雪裝備器材產業發展行動計畫（2019-2022年）」提出，到2022年中國大陸冰雪裝備器材產業年銷售收入超過200億元，年均增速在20%以上，開發一批物美質優的大眾冰雪裝備器材和北京冬奧會亟需裝備，初步形成具備高質量發展基礎的冰雪裝備器材產業體系。
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「中國冰雪產業發展研究報告」顯示，2018-2019年度，大陸國內滑雪人次達2345萬人次，相比2017-2018年度滑雪人次的1930萬，增長幅度達21.5%。
在冬博會現場，相比往年，多了一些南方企業的身影。隨著冰雪運動「南展東擴西移」，越來越多南方企業嗅到商機。
廣州市德鑫運動用品有限公司銷售人員表示，過去公司只生產普通眼鏡，隨著近來廣州室內雪場的建立，越來越多市民對雪鏡產生需求。「十年前我們生產的雪鏡大多是出口，現在已有三成轉為國內銷售，並且國內訂單持續增長。剛剛我們與浙江一家雪場簽訂了供貨合作意向。」
今年冬博會上，中外深化國際交流合作的趨勢愈發明顯，環保、可持續成為冬季運動產品的一大亮點。
在展會現場，一種可以抗攝氏零下40度低溫的環保廁所吸引一些參展商諮詢。「我們與法國一家公司合作，將環保廁所的技術引入中國，並針對當地人需求對廁所進行改裝，更符合中國消費者需求。」中漁科尼（北京）休閒文化產業發展有限公司項目總監孫欣說。
相關機構預測，中國大陸冰雪產業將有十年高速增長期，並將在2022年冬奧會前後迎來增長巔峰期。在2030年後，中國大陸滑雪產業進入成熟期，屆時有望成為全球最大滑雪市場。
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