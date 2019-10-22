冬運博覽會 600企業拚「冰經濟」

2019-10-22 02:20 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



隨著2022年冬奧腳步臨近，大陸民眾對冰雪運動熱情高漲，冰雪產業商機大。 新華社資料照 分享 facebook 2019國際冬季運動（北京）博覽會10月17日至20日在北京召開，600餘家海內外參展商帶來多樣化的產品和服務，共同競逐中國大陸巨大的冰雪市場。

新華社報導，冬博會發布的「中國冰雪產業發展研究報告」顯示，中國大陸冰雪產業規模到2025年將達到1兆元（人民幣，下同）。而「三億人參與冰雪運動」的願景，正在中國人逐漸高漲的運動熱情中逐步走向現實。

大陸工業和信息化部、國家體育總局等九部門今年6月聯合發布的「冰雪裝備器材產業發展行動計畫（2019-2022年）」提出，到2022年中國大陸冰雪裝備器材產業年銷售收入超過200億元，年均增速在20%以上，開發一批物美質優的大眾冰雪裝備器材和北京冬奧會亟需裝備，初步形成具備高質量發展基礎的冰雪裝備器材產業體系。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

「中國冰雪產業發展研究報告」顯示，2018-2019年度，大陸國內滑雪人次達2345萬人次，相比2017-2018年度滑雪人次的1930萬，增長幅度達21.5%。

在冬博會現場，相比往年，多了一些南方企業的身影。隨著冰雪運動「南展東擴西移」，越來越多南方企業嗅到商機。

廣州市德鑫運動用品有限公司銷售人員表示，過去公司只生產普通眼鏡，隨著近來廣州室內雪場的建立，越來越多市民對雪鏡產生需求。「十年前我們生產的雪鏡大多是出口，現在已有三成轉為國內銷售，並且國內訂單持續增長。剛剛我們與浙江一家雪場簽訂了供貨合作意向。」

今年冬博會上，中外深化國際交流合作的趨勢愈發明顯，環保、可持續成為冬季運動產品的一大亮點。

在展會現場，一種可以抗攝氏零下40度低溫的環保廁所吸引一些參展商諮詢。「我們與法國一家公司合作，將環保廁所的技術引入中國，並針對當地人需求對廁所進行改裝，更符合中國消費者需求。」中漁科尼（北京）休閒文化產業發展有限公司項目總監孫欣說。

相關機構預測，中國大陸冰雪產業將有十年高速增長期，並將在2022年冬奧會前後迎來增長巔峰期。在2030年後，中國大陸滑雪產業進入成熟期，屆時有望成為全球最大滑雪市場。