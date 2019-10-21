家樂福中國將首次參戰雙11 未來5年新開300家門市
在蘇寧易購集團收購家樂福中國近四個月後，家樂福中國商品副總裁龔文瑞21日透露，家樂福中國將首次參戰雙11，未來1年上線1,000家社區履約中心，未來5年新開設300家門市，和蘇寧小店形成供應鏈和消費場景的互補。
家樂福中國預計，今年第4季門市及線上銷售與去年同期相比將實現增長。
澎湃新聞報導，所謂履約中心，是家樂福中國前置倉的升級版本，不僅會接入家樂福中國小程序，還會接入蘇寧小店APP及第三方平台，在平台下單的消費者，都會由家樂福中國的履約中心承接服務，年底前全大陸210家履約中心將全部完成建設和上線。
龔文瑞表示，家樂福中國的前置倉，主要服務線上使用者的訂單，位置設在核心商圈，和場景主要在社區的蘇寧小店形成互補，家樂福中國的供應鏈體系會賦能整個快消體系。
他指出，一個履約中心可以對接15家蘇寧小店，而未來1,000家社區履約中心，將服務1.5萬家蘇寧小店。
此外，對於未來5年新增的300家家樂福新型門市，龔文瑞透露，將會集中在二三線城市，與蘇寧小店一起，將空白的城市據點補齊。
24年前正式進入大陸市場的家樂福，目前在大陸開設有210家大型綜合超市以及24家便利店，覆蓋22個省份及51個大中型城市，擁有約3,000萬名會員，2018年，家樂福中國營收近人民幣300億元，淨虧損人民幣5.78億元。
今年6月23日，蘇寧易購公告，全資子公司蘇寧國際出資人民幣48億元，收購家樂福中國80%股份，本次交易完成後，蘇寧易購成為家樂福中國的控股股東。
今年9月，蘇寧易購正式完成收購家樂福中國的股權交割手續，當時蘇寧控股集團董事長張近東，向全體家樂福中國員工致信，歡迎3萬名家樂福中國新同事加入蘇寧大家庭，「從今天起，我們要迅速融合，實現資源互補、能力共享、團隊協作；從今天起，我們要一起堅定目標、勇敢行動，努力探索零售創新發展道路。」
對於家樂福中國的未來，龔文瑞充滿信心地說：「相信隨著融合的不斷深入和家樂福核心能力的不斷提升，大家很快就能看到一個全新的家樂福，蘇寧1小時場景生活圈也會因為家樂福中國的場景補充，為消費者提供更省時省力省錢省心的服務。」
所謂 「1小時場景生活圈」，是蘇寧對使用者消費行為的數據分析，和使用者消費洞察，推出的一系列場景服務解決方案，意在1小時內全方位、立體性、系統性解決使用者在購物、服務、內容、社交等方面的所有需求。
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