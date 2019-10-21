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京東方副總：合肥10.5代線滿產 良率達96%到97%

2019-10-21 20:51聯合報 記者林宸誼╱即時報導

京東方集團副總裁、合肥區域總經理張羽21日表示，目前京東方合肥10.5代線達到設計產能，也就是每月可產12萬片基板，良率達到96%到97%高水準。

第一財經日報報導，目前京東方在合肥擁有一條6代TFT-LCD生產線、一條8.5代TFT-LCD生產線，以及全球首條最高世代線—10.5代TFT-LCD生產線。

張羽指出，京東方在合肥投資累計超人民幣1,000億元，帶動70多家配套企業到合肥發展，合肥已經是世界上最大的顯示螢幕基地之一。

他認為，目前顯示螢幕行業處於不景氣週期，這跟這一領域投資多，需求增長放緩，導致供過於求有關，但他對這一行業未來發展很有信心。

京東方合肥10.5代線廠。圖/江淮晨報
京東方合肥10.5代線廠。圖/江淮晨報
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