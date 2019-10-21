程維談滴滴擴張 從追求全球最大到追求用戶導向
2019-10-21 20:20
聯合報 特派記者戴瑞芬
／烏鎮21日電
中國互聯網+出行的老大滴滴出行創始人兼CEO程維，21日在世界互聯網大會上，以滴滴國際化三步走為例，強調「一帶一路」互聯網國際合作，不僅追求做大做強，更要站在用戶導向，強調安全和體驗，才是真正的全球競爭力。
大陸「一帶一路」戰略已深入中亞、中東、東南亞、非洲甚至中南美洲到處攻城掠地。世界互聯網大會21日舉行一帶一路互聯網國際合作論壇，滴滴出行CEO程維則強調要與世界合作共贏。
程維表示，滴滴創業就遇到Uber進入中國，因此雖然創業僅七年，但一路構建聯盟打通全球，2016年合併優步，到現在滴滴用自主品牌進入澳洲、智利、哥倫比亞等大規模全球拓展。
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程維透露，在過去一年滴滴遭遇歷來最大的「坑」，歷經「安全事件」後，滴滴從原本追求成為全球最大的一站式平台，轉向使用者導向，思考企業社會責任，「為全球用戶提供更安全、更便捷、的出行服務，才是真正的全球競爭力」。
程維表示，滴滴正在將大陸市場成功的技術經驗分享給海外，如行程分享、添加緊急連絡人以及風險預警和干預演算法模型、安全駕駛模型等。並在拉美與當地政府、交通部門合作，開展一系列智慧交通建設專案，改善城市基礎設施，幫助當地司機進行無現金交易，程維說，為當地創造價值，才是「一帶一路」互聯網競爭力。
這場論壇上，愛奇藝CEO龔宇則針對互聯網在文化領域的「走出去」跨國發展，強調愛奇藝全球拓展，不是只給海外華人看，而是帶著嫁妝出口中國的文化價值。
龔宇表示，AI、大數據、智慧演算法等，這些互聯網創新技術對中小企業以及人口不大的國家而言是個大門檻，所以愛奇藝輸出文化的同時，也會連同技術一起輸出，創造力藝與命運共同體，共建數字絲綢之路。
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