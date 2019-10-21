程維談滴滴擴張 從追求全球最大到追求用戶導向

2019-10-21 20:20 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 戴瑞芬 ／烏鎮21日電



中國互聯網+出行的老大滴滴出行創始人兼CEO程維，21日在世界互聯網大會上，以滴滴國際化三步走為例，強調「一帶一路」互聯網國際合作，不僅追求做大做強，更要站在用戶導向，強調安全和體驗，才是真正的全球競爭力。

大陸「一帶一路」戰略已深入中亞、中東、東南亞、非洲甚至中南美洲到處攻城掠地。世界互聯網大會21日舉行一帶一路互聯網國際合作論壇，滴滴出行CEO程維則強調要與世界合作共贏。

程維表示，滴滴創業就遇到Uber進入中國，因此雖然創業僅七年，但一路構建聯盟打通全球，2016年合併優步，到現在滴滴用自主品牌進入澳洲、智利、哥倫比亞等大規模全球拓展。

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程維透露，在過去一年滴滴遭遇歷來最大的「坑」，歷經「安全事件」後，滴滴從原本追求成為全球最大的一站式平台，轉向使用者導向，思考企業社會責任，「為全球用戶提供更安全、更便捷、的出行服務，才是真正的全球競爭力」。

程維表示，滴滴正在將大陸市場成功的技術經驗分享給海外，如行程分享、添加緊急連絡人以及風險預警和干預演算法模型、安全駕駛模型等。並在拉美與當地政府、交通部門合作，開展一系列智慧交通建設專案，改善城市基礎設施，幫助當地司機進行無現金交易，程維說，為當地創造價值，才是「一帶一路」互聯網競爭力。

這場論壇上，愛奇藝CEO龔宇則針對互聯網在文化領域的「走出去」跨國發展，強調愛奇藝全球拓展，不是只給海外華人看，而是帶著嫁妝出口中國的文化價值。