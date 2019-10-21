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謝金河：大陸GDP下滑是新常態 保6可改變拉抬GDP模式　

2019-10-21 18:04聯合報 記者林宸誼╱即時報導

大陸今年第3季經濟成長率滑落至過去27年來最低值的6%，引發外界對大陸經濟前景的擔憂，不過財信傳媒擔任董事長謝金河，21日在臉書以「GDP的含金量」為題發文指出，大陸的經濟成長率下滑，其實是每個經濟體必經過程，也是新常態， GDP的下滑不是世界末日，最重要的是GDP的含金量，也就是推動GDP成長的元素是什麼？接下來追求科技創新，可以改變過去拉抬GDP的模式。

他表示，這兩天大家都熱烈討論大陸的經濟成長率創下27年新低的問題，今年前三個季度，大陸的GDP分別是6.4，6.2及6%，如果再往前推兩年，2017的四個季度是6.9，6.9，6.8及6.8%，2018年是6.8，6.7，6.5及6.4%，正好是一季比一季低的態勢，大家可以說大陸經濟正在走下坡路，但從經濟發展的角度來看，這是每一個經濟體必經的過程。

謝金河認為，任何一個國家，經濟從低基期出發，一開頭通常都很迅猛，但隨著經濟發展基期墊高，成長率會慢慢往下。

他舉台灣為例，在兩蔣時代經常出現兩位數增長，蔣介石時代有過16.8%的高成長，到了蔣經國時代，8到10%是常態，到了李登輝在6到8之間，阿扁時代是4到6，馬總統是3到4之間，現在是2到3，是階梯式下跌，現在大陸的GDP下滑也成了新常態。

但謝金河強調，但GDP的下滑不是世界末日，最重要的是GDP的含金量，也就是推動GDP成長的元素是什麼？像日本陷入失落30年，日本的GDP成長率乏善可陳，這是日本打定主義不以炒房來拉動GDP，大陸正好相反，這些年為了保8、保7，不斷透過房地產增長的方式來拉動GDP，當然這個GDP含金量比較遜色。

他認為接下來大陸GDP面臨保6大作戰，其實正好可以改變過去拉抬GDP的模式，從落實知識產權保護，追求科技創新，劉鶴在最近的談話似乎已觸及這個核心！

財信傳媒董事長謝金河。記者林宸誼╱攝影
財信傳媒董事長謝金河。記者林宸誼╱攝影
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