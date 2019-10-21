香港機場9月客運量跌12.8% 轉機客增5% 貨運量跌5.9%

2019-10-21 15:55 世界日報 香港新聞組╱香港21日電



9月份香港國際機場航空交通量數字，上月機場客運量為490萬人次，飛機起降量達3萬3390架次，分別較去年同期減少12.8%及1.0%。 新華社 分享 facebook 機場管理局20日公布9月份香港國際機場航空交通量數字，上月機場客運量為490萬人次，飛機起降量達3萬3390架次，分別較去年同期減少12.8%及1.0%，機管局稱，整體客運量減少主要受訪港旅客量減少影響；不過與去年同期比較，轉機或過境旅客量增幅5%，往來香港及日本的客運量亦上升4%。

據香港01報導，由於全球貿易環境持續不明朗，貨運量較去年同期跌5.9%錄40萬6000公噸，但轉口貨運量較8月份跌幅收窄，來往日本及印度的貨運量更錄得升幅。

報導指出，機管局稱，轉機旅客量於十一黃金周假期期間繼續上升，機場海天客運碼頭的跨境快船旅客量於10月1日達破紀錄的1萬5455人次，超越2015年創下1萬2922人次的單日客運量紀錄。海空及空海聯運的單日客運量亦創新紀錄，分別於10月1日及7月錄得1萬4347人次及8854人次。

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由於全球貿易環境持續不明朗，9月份貨運量持續收縮，貨運量較上年同期下跌5.9%，錄得40萬6000公噸，但轉口貨運量跌幅則從8月份雙位數字收窄至9月份的單位數字5%，情況明顯改善。在主要貿易地區中，來往日本及印度的貨運量更錄得升幅。

於過去12個月，飛機起降量上升0.4%至42萬7960架次，客運量減少0.5%至741萬人次，而貨運量則跌5.7%至490萬公噸。