上海自貿區 擬設立股權交易平台
2019-10-21 15:36
聯合報 記者賴錦宏
／即時報導
中國人行上海總部副主任兼上海分行行長金鵬輝今（21）日撰文稱，要以更大力度支持上海自貿區臨港新片區建設前沿產業體系，並完善現代金融服務業體系；未來將在新片區探索設立股權交易平台，大力發展權益性融資。
據香港信報財經網，金鵬輝指出，支持保險公司、資產管理公司等各類主體在新片區開展長期股權投資。推動中央金融開放措施率先在新片區落地，鼓勵在新片區建立外資控股的證券公司、基金公司、期貨公司、貨幣經紀公司、理財公司、金融科技公司等。
文章稱，要進一步擴大金融市場對外開放水平，探索推出新的人民幣金融產品和金融衍生品，拓展人民幣跨境金融服務的深度和廣度，推動上海建成全球人民幣金融資產配置中心和人民幣金融資產風險管理中心。
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此外，還要在更高起點上推動投資貿易自由化便利化。要以資金自由流動為重點，大力推動已出台改革措施的落實落細。進一步擴大金融簡政放權，取消不必要管制、許可或備案要求，不斷優化外滙管理和跨境人民幣業務流程，對標國際最高標準，推動投資貿易自由化便利化。
同時利用臨港新片區作為特殊經濟功能區的優勢，加大風險壓力測試。以自由貿易賬戶系統為依托，不斷豐富賬戶功能，開展更多的金融創新和開放試點，探索擴大利用自由貿易賬戶參與境內外金融市場的途徑和規模，穩步推進資本項目可兌換。
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