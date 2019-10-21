陸首艘國產大型郵輪開工 預計2023年交船
2019-10-21 13:56中央社 台北21日電
中國國企「中國船舶工業集團」旗下子公司「上海外高橋造船有限公司」近日正式開工製造首艘中國國產大型郵輪，總噸位約13.55萬噸，預計最多可容納5246人，計畫2023年下半年交貨營運。
據陸媒科技日報，這艘中國國產大型郵輪是由中船旗下的「中船芬坎蒂尼郵輪產業發展有限公司」負責詳細設計，並從世界第4大的義大利造船公司「芬坎蒂尼集團」引進設計圖及建造管理文件。
據報導，光從「芬坎蒂尼集團」引進的資料就達15萬頁，整艘大型郵輪預計用2500萬個零件組成。
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報導中稱，這次建造案，代表中國船舶工業正式跨入大型郵輪建造新時代。
上海外高橋造船有限公司總經理、現場總指揮陳剛表示，大型郵輪在設計理念、建造工藝、營運管理等方面與傳統3大船型存在天壤之別。
過去中國在跨國郵輪產業鏈中參與的部分，侷限在中下游的低利潤服務。報導稱「大型郵輪的設計、建造直接反映了國家綜合科技水平和製造實力」。
這艘首次由中國國產的大型郵輪，引發聯想的是，由中國國務院總理李克強所提出的「中國製造2025」，規劃在2025年邁入製造強國行列，內容即包含海洋工程裝備及高技術船舶產業發展。
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