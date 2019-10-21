人民幣匯率 摩根大通估今年底降至7.05

2019-10-21 13:01 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ／即時報導



國際投行摩根大通今（21）日報告，在大陸國內宏觀經濟形勢疲軟、對貿易談判的擔憂持續，以及現有關稅尚未回落的壓力下，該行對人民幣匯率的中期看法仍然謹慎，預測人民幣兑美元將由今年底7.05逐漸升至明年第3季的7.20。

路透報導，摩根大通表示，對人民幣匯率中期看法仍審慎，預測明年首季人民幣匯率仍維持於7.05，第二及第三季將分別升至7.10及7.20。

報告稱，由於中美近期就解決貿易爭議取得一些進展，並預期兩國元首將於11月16日的亞太經合會議（APEC）簽署協議，市場對貿易爭端升級的擔憂減退，人民幣匯價曾反彈至7.05並不令人意外。因應中美貿易戰暫時休戰及美國原訂於10月中實施的關稅延遲，該行將今年底人民幣預測由此前的7.35降至7.05。

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報告表示，有報導指貨幣協定可能為中美首階段協議的一部分，但目前仍未知道細節。現階段估計可能是與「美墨加協議」（USMCA）相類似的協議，當中包括將市場決定匯率機制及增加數據透明度的承諾加入條款。協議框架本身引起人民幣將朝哪個方向發展的問題，如果大陸轉向更市場化為基礎的外匯制度，人民幣將會走高而非走低，這顯然與美國的目標背馳。