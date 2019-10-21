大陸發改委：下行壓力較大 拚完成經濟目標

2019-10-21 12:22 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／即時報導



中共國家發改委發言人袁達今（21）日表示，大陸也充分認識到，當前國內外經濟發展環境依然複雜嚴峻，大陸經濟下行壓力仍然較大，經濟運行面臨一些困難和挑戰，但是大陸有條件、有能力、有信心實現經濟平穩健康可持續發展。

他表示，儘管下行壓力較大，但伴隨六穩工作的持續，一定能夠完成全年經濟任務目標。

據香港信報財經網，袁達在月度例行發布會上稱，今年以來，在海內外困難風險挑戰明顯增多的情況下，大陸經濟運行總體平穩，經濟結構持續優化，既實現了「穩」，又取得了「進」。

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大陸第3季經濟既實現了「穩」，又取得了「進」，雖有放緩但質量提升，經濟增速高一點低一點都是可以接受的，質疑中國經濟嚴重放緩是站不住腳的。

他又指出，大陸第3季經濟增速雖略有放緩，但發展質量仍在持續提升。隨着大陸經濟從高速增長階段轉向高質量發展階段，只要就業擴大、居民收入增加、生態環境質量改善，發展質量效益逐步提高，經濟增速高一點低一點都是可以接受的。

另外，大陸9月共審批核准固定資產投資項目14個，總投資1778億元(人民幣．下同)，其中審批10個，核准4個，主要集中在交通行業。9月審批核准項目力度較7、8月明顯加大，7、8月分別為705億元和689億元。

今年第三季，發改委共審批核准固定資產投資項目35個，總投資3,172億元，其中審批24個，核准11個，主要集中在交通、能源等行業。