貿易戰衝擊 前9月台商赴陸投資額年減56.9%
2019-10-21 12:12
聯合報 記者蔡敏姿
／即時報導
經濟部投審會今（21）日公布統計，前九月陸資來台投資額8,730萬美元，年減54.6%；台資赴陸投資額28.2億美元，年減56.9%。投審會表示，受美中貿易衝擊，台商赴陸投資意願大幅降低。
陸資來台投資方面，前九月，核准件數為107件，年增1.9%；投資額8,730萬4,000美元，年減54.63%；金額減少主因為去年1月核准大陸商富士康工業互聯網股份有限公司透過新加坡商INGRASYS（SINGAPORE）PTE. LTD.，以約7,522萬美元受讓取得國內事業鴻佰科技股份有限公司、新加坡商鴻運科股份有限公司及台灣分公司股份等較大投資案所致。9月，陸資來台投資16件，年增33%；投資額1,058萬美元，下滑73%。
自2009年7月至2019年9月累計核准陸資投資件數為1,335件，投資額22億7,509萬美元；就業別觀之，前三名分別為批發及零售業、電子零組件製造業及銀行業。
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台資對大陸投資部分，前九月，投資件數445件，年減11.18%；投資額28億2,150萬美元，年減56.9%；顯見受美中貿易衝擊，台商赴陸投資意願已大幅降低。9月，台資對陸投資件數為48件，年減2%；投資額2.3億美元，年減57%。
前九月對大陸投資案件，若以投資地區分，主要集中於江蘇省、上海市、廣東省、福建省及浙江省分居前五名，合計約占本期核准對大陸投資總額的75.73%。
在投資業別方面，則以批發及零售業、電子零組件業、化學材料製造業、機械設備製造業及電力設備製造業分居前五名，合計約占本期核准對大陸投資總額的60.29%。
此外，1月至9月核准僑外投資件數為2,703件，年增加1.5%；投資額78.7億美元，年增9.37%。金額增加主要係本年9月核准德商YUNLIN HOLDING GMBH以約4.4億美元，增資國內事業允能風力發電股份有限公司等較大投資案所致。
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