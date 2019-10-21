親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

他從家中挖出大筆舊鈔 銀行估只值5萬「以前可買好多田啊！」

「量子騙局」遠程治病、速讀 大媽被誆110萬元

2019-10-21 11:09聯合報 記者賴錦宏／即時報導

量子科技為大陸科技界新寵，為未來世界承載許多夢想，大陸騙子藉民眾對此知之甚少而大肆行騙。近期，大陸接連發生「量子波速閱讀」稱5分鐘閱10萬字、「量子遠程治病」等諸多騙局，不少民眾被詐騙失敗。有人聽信能「遠程治心臟病」被騙人民幣27萬（約新台幣110萬元）。

據濟南電視台都市頻道報導，大陸此前有課外培訓班開展量子波動速讀培訓業務，號稱可以使孩子5分鐘內讀完10萬字的著作。據影片顯示，這些孩子翻動書本的動作更像是在快速尋找頁碼，不要說能5分鐘讀下書本，恐怕連書頁內的主要字都不能看清。無獨有偶，藉量子科技名義的「量子遠端治療心臟病」和「量子遠端接骨技術」近期也在大陸出現。

該公司曾在濟南安排講師講課，聲稱獲得6項量子技術相關專利，包括遠端接骨、土壤改良等，吸引投資者投資。遼寧的詹女士經朋友介紹先後投入人民幣27萬元也證實被騙。詹稱，僅她所知當時有很多人士通過刷信用卡或借貸投資。目前，濟南警方和濟南市槐蔭區市場監督管理局已介入調查，但中共官方暫沒有對外發布消息。

另一張姓女子和母親與妹妹均患心臟病，聽說山東濟南的「山東元清堂生物科技有限公司」能用量子技術治療就去諮詢。「當時說可以通過遠端技術、量子技術治療心臟病，說是可以治好，不但能治好病，這些錢還可以返還。」

張女起初持懷疑態度，便上網查相關資料，最後分兩次交人民幣11萬元。張女士說，「他們就說是利用的袁清寬的量子技術，我們就從網上查了一下，看他確實有各種介紹，看着挺靠譜的。」想不到的是，交錢10天後該公司便人去樓空。

大陸「量子波動速讀」遍地開花，稱5分鐘閱10萬字，專家稱屬於概念炒作的新式詐財騙...
大陸「量子波動速讀」遍地開花，稱5分鐘閱10萬字，專家稱屬於概念炒作的新式詐財騙局。照片／頭條日報
分享

心臟病人民幣詐騙
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

互聯網大會首設5G應用體驗區 自駕小巴士吸睛

2019-10-21 10:59

貿易戰衝擊 前9月台商赴陸投資額年減56.9%

2019-10-21 12:12

滬指早盤下滑0.14% 鋼鐵煤炭股偏軟

2019-10-21 10:29

電動車新巴客2.0 智慧電池自帶空調

2019-10-21 02:09

台青參訪重慶 尋找創業機遇

2019-10-21 02:09

上海打造金融中心 業界：人才最重要

2019-10-21 02:09

上海、長三角 外資搶灘中國燈塔

2019-10-21 02:09

學者：大陸經濟成長要靠改革

2019-10-21 02:04

高端頭戴VR 陸產量衝全球7成

2019-10-21 02:04

互聯網大會 張勇：讓天下沒有難做的生意

2019-10-20 23:23

台商境外資金匯回台灣專法內容及應評估事項分析

2019-10-20 23:23

瘋狂的「炒鞋」生意 這次驚動大陸央行！

2019-10-20 21:52

阿里張勇：數位化時代趨勢是正和博弈

2019-10-20 14:09

陸企人物／為愛女手作玩具 暖爸張帥變網紅

2019-10-20 13:45

GDP增速下滑 中國官媒：信心比黃金更重要

2019-10-20 13:30

強國為何鼓勵夜生活 原來這危機已迫在眉睫

2019-10-20 11:00

港股通 將納同股不同權

2019-10-20 00:17

特派員在現場／煙火小鎮 機器取代人力

2019-10-20 00:16

劉鶴釋三信號 挺大陸經濟

2019-10-19 23:50

互聯網之光博覽會 自駕公車秀5G+AI技術

2019-10-19 23:46

華為衝刺VR、AR 卡位商機

2019-10-19 23:45

陸科學家解析非洲豬瘟病毒結構 有助疫苗研製

2019-10-19 23:16

海航集團人事變動！董事長陳峰之子陳曉峰升任總裁

2019-10-19 22:12

大陸宣布將進一步降低關稅 消除各種非關稅壁壘

2019-10-19 21:38

中國經濟壓力續增 學者：需大改革恢復民企信心

2019-10-19 20:19

海康威視成立基金 將投資積體電路領域

2019-10-19 13:52

陸股一周／財報驗證期 鎖定2大題材

2019-10-19 13:43

劉鶴喊話：有能力確保實現經濟既定目標

2019-10-19 13:29

易綱：將繼續實施穩健的貨幣政策

2019-10-19 12:38

陸IP授權展 台廠秀實力

2019-10-19 01:31

滬自貿區挺積體電路 祭重賞

2019-10-19 01:31

北京推科創30條 擴大自主權

2019-10-19 01:30

依圖科技朱瓏 追逐AI夢

2019-10-19 01:27

萬得董座 打造中國版彭博

2019-10-19 01:26

陸第3季GDP 27年最低

2019-10-19 00:27

陸今年GDP保6？分析師歧見大

2019-10-18 23:49

併購重組大鬆綁 創業板「借殼」成為科技業上市新路徑

2019-10-18 19:22

是否引進人造肉漢堡？麥當勞中國：先看加拿大市場測試

2019-10-18 18:43

盲人就業不止推拿按摩 大陸首批視障雲客服在阿里工作

2019-10-18 18:22
看更多

熱門文章

狂漲6倍！陸共享經濟大漲 為何反是存亡關頭…

2019-10-21 11:00

日媒：北海道大學教授在北京被捕 疑涉間諜活動

2019-10-20 14:26

反送中／尖沙嘴警署外射催淚彈 警一度舉槍指向示威者

2019-10-20 15:27

旺角小米店舖被縱火 火勢猛烈大門焚毀

2019-10-20 22:07

民陣副召集人：至少35萬人參與九龍示威遊行

2019-10-20 23:16

反送中／水炮車彌敦道射藍色水柱 現場有記者受傷

2019-10-20 16:54

瘋狂的「炒鞋」生意 這次驚動大陸央行！

2019-10-20 21:52

鏡頭前撒尿、持氣槍挑釁 尖沙咀警署淪羞辱對象

2019-10-20 22:39

港九龍遊行35萬人參與 警開始驅散

2019-10-20 21:31

民陣譴責港警向清真寺噴藍色水 侮辱宗教場所

2019-10-20 19:40

兩岸四地論壇烏鎮發聲 陸官方護擁一國兩制

2019-10-20 21:45

反禁蒙面法遊行起步 港警一度舉藍旗警告

2019-10-20 13:58

示威者向尖沙嘴警署擲汽油彈 警方射催淚彈

2019-10-20 16:18

香港九龍遊行 旺角小米遭人縱火

2019-10-20 23:07

道歉還不夠！ Dior發布會放「我和我的祖國」遭譏

2019-10-20 20:00

反送中九龍示威 多地縱火

2019-10-21 00:36

傳網民20日遊行號召攜刀「私了」 5000警力戒備

2019-10-20 16:53

港示威者廣東道中資銀行分行縱火 冒出濃煙

2019-10-20 15:31

陸拔完台邦交國後 胡春華再訪南太薩摩亞引起美關注

2019-10-20 14:22

林鄭月娥：基本法表明特首可對已判刑個案行使赦免

2019-10-20 14:05

港警於大埔兩部車輛 檢獲42瓶汽油彈等武器

2019-10-20 19:39

陸國防部長：台獨搞分裂是死路一條

2019-10-21 10:14

過世14年 趙紫陽終於低調安葬

2019-10-21 00:36

中國港澳辦：澳門一國兩制經驗 可供香港借鑑

2019-10-20 12:49

yellow＝葉落？ 學者倡西方文明來自中國引來網友群嘲

2019-10-20 14:21

魏鳳和：大陸不吃美國大棒政策那一套

2019-10-21 11:11

蘋果庫克任職北京清華大學 親中行動再一筆

2019-10-21 10:49

特赦未成年示威者 港特首：說多恐釋錯誤訊息

2019-10-20 19:16

GDP增速下滑 中國官媒：信心比黃金更重要

2019-10-20 13:30

電動車新巴客2.0 智慧電池自帶空調

2019-10-21 02:09

中國商業用「龍系列」火箭 最多可將1.5噸航天器射上天

2019-10-20 14:24

樂視賈躍亭離婚 破產前向妻轉帳51萬美元

2019-10-21 10:54

高端頭戴VR 陸產量衝全球7成

2019-10-21 02:04

「量子騙局」遠程治病、速讀 大媽被誆110萬元

2019-10-21 11:09

和上海台辦李文輝談什麼？柯文哲：錢要花完才可回去

2019-10-21 10:58

吃土豆扶貧 這所四川大學6天吃掉12噸

2019-10-20 17:13

中共對台武力恫嚇 陸委會：打消「以武促統」妄想

2019-10-21 11:50

特赦未成年示威者？ 林鄭：願研究

2019-10-21 00:36

山西小夥用圓珠筆 畫出3D古建築

2019-10-20 19:50

把塑料膜穿成婚紗 這個東北小伙登《VOGUE》雜誌

2019-10-20 17:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top