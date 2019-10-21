「量子騙局」遠程治病、速讀 大媽被誆110萬元

2019-10-21 11:09 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／即時報導



量子科技為大陸科技界新寵，為未來世界承載許多夢想，大陸騙子藉民眾對此知之甚少而大肆行騙。近期，大陸接連發生「量子波速閱讀」稱5分鐘閱10萬字、「量子遠程治病」等諸多騙局，不少民眾被詐騙失敗。有人聽信能「遠程治心臟病」被騙人民幣27萬（約新台幣110萬元）。

據濟南電視台都市頻道報導，大陸此前有課外培訓班開展量子波動速讀培訓業務，號稱可以使孩子5分鐘內讀完10萬字的著作。據影片顯示，這些孩子翻動書本的動作更像是在快速尋找頁碼，不要說能5分鐘讀下書本，恐怕連書頁內的主要字都不能看清。無獨有偶，藉量子科技名義的「量子遠端治療心臟病」和「量子遠端接骨技術」近期也在大陸出現。

該公司曾在濟南安排講師講課，聲稱獲得6項量子技術相關專利，包括遠端接骨、土壤改良等，吸引投資者投資。遼寧的詹女士經朋友介紹先後投入人民幣27萬元也證實被騙。詹稱，僅她所知當時有很多人士通過刷信用卡或借貸投資。目前，濟南警方和濟南市槐蔭區市場監督管理局已介入調查，但中共官方暫沒有對外發布消息。

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另一張姓女子和母親與妹妹均患心臟病，聽說山東濟南的「山東元清堂生物科技有限公司」能用量子技術治療就去諮詢。「當時說可以通過遠端技術、量子技術治療心臟病，說是可以治好，不但能治好病，這些錢還可以返還。」