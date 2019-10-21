互聯網大會首設5G應用體驗區 自駕小巴士吸睛

2019-10-21 10:59 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／即時報導



在中美貿易戰升級背景下，今年大陸邁入「5G商用元年」，日前烏鎮峰會的「互聯網之光博覽會」首設5G應用體驗區，展出琳瑯滿目的5G技術應用場景。一款5G無人駕駛小巴士首次亮相，為部分參會嘉賓提供從桐鄉市到烏鎮的接駁服務。這輛小巴士可辨別200公尺內障礙，反應時間為100毫秒。

澎湃新聞報導，為大會而設的5G自動微巴士線路長達4公里，所用車輛是全國首款在城市開放道路混雜交通下通過測試的5G自動小巴士量產車，共有10輛車參與服務。

報導引述項目開發方、杭州博信智聯科技有限公司相關負責人李露介的話稱，這款微巴士時速30公里左右，設有8個乘客座位，並會安排一名安全員坐在駕駛位上，但不進行手動駕駛操作。

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車輛達到高級自動駕駛（L4級）要求，能識別200公尺內的行人、汽車等障礙物，並能通過車路雲協與智能系統掌控公里級範圍的道路信息，綜合作出避障、變道、減速、煞車等合理反應。藉助烏鎮的5G全覆蓋網路環境，這款自動小巴士可在100毫秒以內作反應，較正常人的反應時間快。

央視引述博信智聯總裁商文柱表示，5G自動小巴士未來將主要用於解決城市居民從地鐵到居住小區的最後一段路的問題。會議結束後，公司還將以烏鎮為試點，開發更多巴士線路，計劃3至5年覆蓋到烏鎮110平方公里內。