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華為正就授權5G技術與美國企業早期談判

2019-10-21 10:32聯合報 記者賴錦宏／即時報導

遭美國封殺的大陸電訊設備商華為，正與部分美國電訊公司就授權5G網路技術，進行早期談判。華為高級副總裁、董事彭博(Vincent Pang)向路透社表示，部分公司已經對長期協議或一次性轉讓表達興趣。

路透報導，彭博指出，現在有一些公司在和華為進行磋商，但真正敲定各項事宜還有很長的路要走，又補充稱磋商只進行了幾周，還沒有觸及到細節層面。他未透露公司的名稱或數量。

彭博拒則絕預測是否可能達成協議。但他警告稱，在華為一次性轉讓技術後，為持續改進平台所需的研發投資，對這些公司而言成本可能很高。

美國一直指華為受大陸情報部門指使，在5G網路產品內安裝「後門」，以便情報機構掌握網絡用戶的資料，可能危及國家安全。華為否認有關指控。

華為正與部分美國電訊公司就授權5G網路技術，進行早期談判。路透社資料照片
華為正與部分美國電訊公司就授權5G網路技術，進行早期談判。路透社資料照片
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