滬指早盤下滑0.14% 鋼鐵煤炭股偏軟

2019-10-21 10:29 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／即時報導



大陸股市今（21）早開盤個別發展，上證指數開低4點。香港信報財經網報導，上證指數開市報2933點，跌4點或0.14%；現報2926點，跌11點或0.4%。

深成指開市報9533點，下跌不足1點；現報9507點，跌25點或0.27%。滬深300指數開市報3865點，跌4點或0.1%；創業板指數開市報1651點，升2點或0.16%。