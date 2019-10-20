旺角小米店舖被縱火 火勢猛烈大門焚毀

2019-10-20 22:07 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／即時報導



大批香港示威者晚上繼續在九龍一帶聚集，其中旺角小米店舖被縱火，大門被焚毀，火勢猛烈，消防隊員稍後趕到現場將火熄滅。

據香港電台報導，旺角創興廣場一間中資家電專門店晚上被人縱火，火勢猛烈。店舖的大閘被燒熔，濃煙籠罩附近道路。消防員到場將火熄滅。

稍早前，香港防暴警在旺角彌敦道登上警車離去後，有示威者在彌敦道及旺角道交界以水馬、垃圾桶及鐵架等雜物設置路障。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

入夜後，部分示威者在深水埗警署外聚集，有防暴警察在警署天台戒備，地面的示威者用鐳射筆照向警員。警員躲在黃色膠板後，用電筒照射示威者，又舉起長槍指向示威者。

防暴警察施放一輪催淚彈，示威者一度後退，之後又重新聚集。約10名手持長盾的防暴警察其後走出警署，一度向前推進，向示威者舉起木柄長槍，之後退回警署。