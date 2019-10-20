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旺角小米店舖被縱火 火勢猛烈大門焚毀

2019-10-20 22:07聯合報 記者賴錦宏／即時報導

大批香港示威者晚上繼續在九龍一帶聚集，其中旺角小米店舖被縱火，大門被焚毀，火勢猛烈，消防隊員稍後趕到現場將火熄滅。

據香港電台報導，旺角創興廣場一間中資家電專門店晚上被人縱火，火勢猛烈。店舖的大閘被燒熔，濃煙籠罩附近道路。消防員到場將火熄滅。

稍早前，香港防暴警在旺角彌敦道登上警車離去後，有示威者在彌敦道及旺角道交界以水馬、垃圾桶及鐵架等雜物設置路障。

入夜後，部分示威者在深水埗警署外聚集，有防暴警察在警署天台戒備，地面的示威者用鐳射筆照向警員。警員躲在黃色膠板後，用電筒照射示威者，又舉起長槍指向示威者。

防暴警察施放一輪催淚彈，示威者一度後退，之後又重新聚集。約10名手持長盾的防暴警察其後走出警署，一度向前推進，向示威者舉起木柄長槍，之後退回警署。

警方水炮車和裝甲車其後駛至，多輛警車尾隨，水炮車發射白色和藍色水柱驅散示威者。有媒體記者的攝影機被射中，亦有香港民眾被射中後跌倒，示威者散入內街。水炮車、裝甲車和多輛警車駛入警署戒備。

旺角小米手機店舖被縱火，大門被焚毀，火勢猛烈。（星島網）
旺角小米手機店舖被縱火，大門被焚毀，火勢猛烈。（星島網）
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