高端頭戴VR 陸產量衝全球7成

2019-10-21 02:04 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



2019世界VR產業大會19日至21日在江西南昌舉行，在產品和應用展覽會上，參觀民眾絡繹不絕。 中新社 分享 facebook 大陸工業和信息化部部長苗圩19日在江西南昌表示，中國大陸是全球虛擬現實產業創新創業最活躍、市場接受度最高、發展潛力最大的地區之一，中國生產了全球70%以上的高端頭戴式VR終端，具有較為完備的設計製造能力。

中新社報導，由大陸工信部、江西省政府聯合主辦的2019世界VR（虛擬現實）產業大會19日在江西南昌舉行。苗圩在大會上說，當前，新一輪科技革命和產業變革孕育興起，以5G、人工智能、虛擬現實等為代表的新一代信息技術與製造業深度融合，成為推動中國大陸經濟高質量發展的重要動力。

苗圩說，中國大陸虛擬現實產業發展呈現四大特點：研發製造體系基本形成，具有較為完備的設計製造能力；用戶體驗大幅改善，4K、VR頭盔等新產品不斷湧現，舒適度、分辨率、交互性顯著提升；應用資源不斷豐富，體驗性強的優質內容初具規模；融合創新步伐加快，VR技術已在教育培訓、設計製造、展覽展示等領域實現應用，不斷為傳統行業賦能。

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觀眾頭戴VR設備體驗「VR拳擊」，感受真實的拳擊比賽。 中新社 分享 facebook

「特別是今年以來，隨著5G牌照的發放，中國已正式進入5G商用元年，5G與VR相互促進、共同發展，開拓了廣闊的市場空間。」苗圩說。

「虛擬現實是新一代信息技術的集大成者，被公認為信息產業的下一個風口。」苗圩表示，全球虛擬現實產業正從起步培育期邁向快速成長期。面對發展機遇，工信部將構建協同創新體系，加快行業共性技術的研發及產業化；完善產業生態，拓展與各行業的融合應用；深化開放合作，實現開放共享、互利共贏。

據介紹，本屆大會聚集了中國大陸國內外VR領域的領軍人物、專家學者、企業高管、行業組織負責人以及國際組織代表等7000多人與會，把握5G商用元年的重大歷史機遇，著重探討5G新時代如何賦予VR更穩定的技術支撐、更廣泛的應用場景、更豐富的體驗效果。