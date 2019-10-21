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學者：大陸經濟成長要靠改革

2019-10-21 02:04聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

「我們前幾年已經保持很高的經濟增長速度，今年（即便）降到6%，也完全符合潛在增長能力，因此就業仍然很充分，不會有很大的問題，這是我們進入一個新階段的表現。」中國社會科學院副院長蔡昉19日在北京表示。

由中國人民大學經濟學院主辦的「首屆中國發展理論國際年會」19日在北京舉行，著名經濟學家蔡昉進行演說。

蔡昉表示，改革開放把中國大陸經濟推入二元經濟發展時期。勞動年齡人口在1980年到2010年的30年裡一直迅速上升，有利的人口結構被激發出來，轉變成經濟發展的源泉。因此，資本積累的巨大貢獻來自於人口紅利。

「2001年之前，中國的潛在增長率大約是10%。2010年之後中國經濟開始減速，這個減速是長期的、結構性的。」蔡昉說，這是因為發展階段變了，人口轉變到了一個新階段，同時中國也進到中等偏上收入國家的行列，傳統的增長源泉發生了變化。

「我們曾經推算，『十二五』時期中國經濟潛在增長率從過去的10%降到7.6%，後來證明實際是7.8%；『十三五』時期，我們平均增長率降到6.2%。這都是正常的，是發展階段決定的，中國已不在二元經濟高速發展時期了。」蔡昉說。

去年中國大陸人均國內生產總值接近1萬美元，離1.2萬美元的高收入門檻近在咫尺。蔡昉認為，如果按照去年的增長速度，大概明年底就可達到1.2萬美元。當一個國家到達中等偏上收入、接近高收入門檻的時候，最重要的任務就是找到新的增長源泉。

蔡昉表示，現在的挑戰在於：第一，經濟不那麼容易實現高增長；第二，今後的改革更加艱難：愈到高處，前進步伐愈艱難。但最終中國的增長還要靠改革：挖掘傳統潛力靠改革，開發新的創新源也要改革，高質量發展愈來愈需要轉向全要素生產率的提高。

北京
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