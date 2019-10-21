上海、長三角 外資搶灘中國燈塔

2019-10-21 02:09 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



第31次上海市市長國際企業家諮詢會議20日在滬舉行，圖為與會人員在聆聽嘉賓致辭。 新華社 分享 facebook 讓上海及長三角成為國際合作的「燈塔」，不僅有益於中國，全球各國也將從中得益。上海市市長國際企業家諮詢會議第31次會議20日舉行，數十位跨國公司負責人對上海、長三角乃至中國大陸發展寄予的新期望。

新華社報導，美國國際集團總裁兼首席執行官布賴恩．迪佩雷奧爾特看好上海自由貿易試驗區在保險領域的開放潛力。他表示，當前全球面臨經濟下行壓力、持續的貿易緊張，在這種不確定性中，上海自貿區尋求對標經濟自由區的國際最佳實踐，既發現並吸引國內外投資，也給跨國企業拓展中國市場帶來新機遇。

2015年，美國國際集團在上海自貿區設立航運保險運營中心，開展與航運相關的航運貨物險、航運責任險等業務。如今，作為唯一一家在中國設有航運保險中心的外國保險公司，美國國際集團又將目光投向出口貿易信用保險，以及環境汙染強制責任保險等新業務領域。

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安永會計師事務所全球主席兼首席執行官卡爾米內．迪．西比奧認為，著眼於中長期發展，上海應進一步明確創新重點行業，特別是集成電路、生命科學、人工智能三大「核心」行業以及新材料、新能源、海洋技術三大「重點」行業，並在量子技術領域加大投資和創新力度。

西門子股份公司總裁兼首席執行官約埃．克澤爾建議，上海及長三角應依託自貿區創造的有利條件，利用便捷的運輸系統，大幅降低貿易成本，形成一個具有規模經濟和多樣化特徵的城市集群、一個多元化產業協同集聚的主要平台。「產業集聚、市場開放、互聯基礎設施和創新，將使長三角成為全球價值鏈乃至整個產業供應鏈的重要組成部分。」

上海市市長應勇在會上致詞時表示，上海在籌辦中國國際進口博覽會的同時，正全力實施國家交給上海的新三大任務，即增設上海自貿試驗區臨港新片區，在上海證券交易所設立科創板並試點註冊制，實施長三角一體化的發展戰略。這是上海及長三角在更高起點上推進改革開放重要契機，也將為外資企業深度參與中國發展創造新機遇。