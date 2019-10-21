上海打造金融中心 業界：人才最重要

2019-10-21 02:09 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



第31次上海市市長國際企業家咨詢會議20日在上海召開，多名國際知名企業代表對上海建設國際金融中心給予關注，並就中國金融市場改革開放展開討論。英國保誠集團董事長保羅．曼杜卡強調金融人才的重要性，他指出，上海未來作為國際金融中心的潛力，取決於它是不是可以吸引全球資本和全球金融人才。

中新社報導，保羅．曼杜卡還建議，上海可以在自貿區臨港新片區內進行試點，鼓勵中國金融科技公司和英國跨國企業開展商業合作，讓上海和倫敦在金融市場和能力方面走得更近，也能夠支持雙向市場流動和產品創新，滿足消費者和投資者雙方的需求。

泰國正大集團董事長謝吉人認為，上海應該成為亞洲和世界的金融中心。如何提高金融市場開放程度是需要持續關注的問題。「目前上海只有6%的股票由國外投資者持有，而英國約有50%的股票由外國投資者持有，這說明上海金融市場開放度還不夠」。

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宏利金融總裁暨首席執行官高瑞宏也認為，過去10年上海實現的經濟發展已經超過世界上其他大部分的城市在幾十年當中取得的成績，上海如果可以進一步發展和開放金融市場，可以帶來更多資本流動，推動更多投資支持實體經濟。

值得注意的是，上海金融改革在取得快速發展的同時也面臨很多挑戰。高瑞宏直言，中國資本市場仍面臨很多挑戰，比如直接投資比例、金融資產國外投資者擁有比例都較低。「根據最近研究，中國金融體系獲得同樣的經濟產出需要兩倍的金融投入，我們必須加速金融市場的開放，從而進行有效的資本分配。」

匯豐控股有限公司集團主席杜嘉祺強調科創板的重要性。如何進一步深化金融開放，杜嘉祺就科創板發展給出建議：一方面要讓國內外投資者更容易進入到科創板，另一方面要讓科創板吸引更多公司。