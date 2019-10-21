台青參訪重慶 尋找創業機遇

2019-10-21 02:09 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



在16日到20日的「台灣青年菁英重慶行」活動中，80餘名台灣青年在重慶實地參訪考察，探尋合作發展機遇。

新華社報導，本次「台灣青年菁英重慶行」活動共邀請了台灣工商建設研究會青年團、彰化縣青工總會、台北市青工會、大陸「全國台灣同胞投資企業聯誼會」青年團及其他省市的共80餘名台灣青年代表來渝參訪。

參訪團重點考察了榮昌區夏布小鎮、安陶博物館、萬靈古鎮，以及渝北區重慶廣告產業園、兩江新區禮嘉智慧體驗園、沙坪壩區磁器口古鎮、重慶二廠文創公園等，並以研討、座談等形式多樣的活動，了解重慶的歷史文化和經濟社會發展，增進台灣青年對大陸的認識和了解，搭建起渝台青年創業合作平台。

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「重慶是一座很漂亮的城市，這裡的人也很熱情好客。」第一次到重慶的台灣青年黃子育說，在重慶期間，她體驗重慶美食，欣賞重慶美景，感受到一座山水秀麗、立體魔幻的重慶。

從事留學教育的黃子育也十分關注重慶的發展，在參觀考察過程中，特別留意到相關政策和機遇。「重慶很重視教育的發展，也有開放包容的環境，我正考慮與重慶企業開展合作。」黃子育說。

對於已在重慶創業5個月的陳岳臻來說，此次活動讓他對重慶有了更深入的了解和體驗。「特別是文創產業，參觀二廠文創公園後，我希望將文化創意運用到我的奶茶品牌中去。」陳岳臻說。

在陳岳臻看來，隨著 「一帶一路」倡議的深入推進，如今的重慶早已不再是老一代台商眼中遙遠的西部內陸城市，而正成為充滿活力、面向世界的開放之城，台灣青年在這裡能獲得與全球接軌的視野和機遇。

「重慶擁有廣闊的發展前景，也出台了一系列惠台創業政策，但是，不少台灣青年還不了解，希望多舉辦此類活動，讓更多台灣青年了解相關政策，到重慶投資興業。」陳岳臻說。