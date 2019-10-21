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電動車新巴客2.0 智慧電池自帶空調

2019-10-21 02:09聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

據中國中車旗下中車時代電動汽車股份有限公司披露，近日在比利時舉行的世界客車博覽會上，該公司發布了搭載「智慧電池」的全新一代電動客車—「新巴客2.0」。

新華社報導，「新巴客2.0」由中國與匈牙利雙方企業聯合研製，「中車電動」提供核心部件及技術指導，匈牙利企業負責整車製造，旨在培育匈牙利新能源汽車市場，打造歐洲公共交通「零排放」新標竿。

據「中車電動」總工程師汪偉介紹，「新巴客2.0」搭載了「智慧電池」管理系統，具備多項先進技術，通過對電池單體進行動態監測和數據採集，為車輛織成一張縝密的數據網、安全網。

其一，電池熱管理技術，為電池加上專屬「空調」。不論是-30℃的嚴寒，還是50℃的酷暑，能通過自動加熱或降溫，為電池提供舒適環境。

其二，智能管理技術，可實時監測電池狀態。一旦監測到電池出現溫度或電壓異常，系統可自動斷開電源，保護電池不受損傷，有效預防電池過度充、放電。

其三，基於電池實測數據、電池使用大數據以及預測算法，電池壽命預測技術，可在電池還沒發生故障之前預判電池的健康情況，提前化解潛在風險。

汪偉表示，歷經3次迭代的這套系統，經過長期測試、驗證，可使新能源汽車實際節能20%-30%，電池降重10%，電池系統使用壽命延長8%-10%。

為保障行車安全，「新巴客2.0」還搭載了智能系統，具備駕駛預警（PCW\FCW）、油門誤踩防護（ECA）、驅動防滑等自我保護能力。

此外，這款新型電動客車的乘客艙與電池倉、電器倉採用隔離設計，可以有效阻隔火情蔓延以及有毒有害氣體竄入。緊急情況下，應急系統可自動開啟逃生窗，確保3分鐘內車內人員即可逃生。

匈牙利比利時
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