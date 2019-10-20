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阿里張勇：數位化時代趨勢是正和博弈

2019-10-20 14:09聯合報 記者蔡敏姿／即時報導

數位化時代下，企業經營需轉變，阿里巴巴集團董事局主席兼首席執行官（CEO）張勇今（20）日在論壇上表示，數位化時代的競爭正在向正和博弈、共贏發展的大趨勢上演進。

澎湃新聞網報導，張勇今日出席「第六屆世界互聯網大會」於水鄉烏鎮開幕。他指出，數位化時代的商業發展催生了新商業文明。新商業文明以人為本、合作共贏、開放共享，為每個人、為全社會創造價值和效益。

張勇說，數位化時代的新商業文明，本質是要回到人本身，從關注流量、關注交易量，到關注客戶、關注消費者，關注全社會的效益。「讓天下沒有難做的生意」，就是讓商業體在成長的過程中關注人本身，履行好社會責任，尊重他人、利及他人、成就他人。

他說，阿里巴巴積極創造生態，既幫助成千上萬的中小企業發展，也鼓勵支持新的獨角獸、小巨人的發展，讓大樹下面既能長小草，同時也讓更多的小草能長成參天大樹。

今年是互聯網誕生50周年，大陸全功能接入互聯網25周年，也是阿里巴巴成立20周年。張勇說，阿里巴巴基於過去20周年自身的思考與沉澱打造了阿里巴巴商業操作系統，希望面向各行各業合作探索、推動大陸各個產業全面走向數位化、智慧化。

「這不是一種工具的輸出，而是一種能力的分享、是一種理念的分享、是一種創造。」張勇強調，希望通過這樣的分享，能夠更好地幫助大陸數位經濟發展，讓更多合作伙伴、更多消費者、更多社會組織能夠參與到數位經濟當中來，共同分享數位經濟成長的紅利。

阿里巴巴集團董事局主席兼首席執行官張勇在第六屆世界互聯網大會開幕式上發言。照片／...
阿里巴巴集團董事局主席兼首席執行官張勇在第六屆世界互聯網大會開幕式上發言。照片／阿里巴巴
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