阿里張勇：數位化時代趨勢是正和博弈

2019-10-20 14:09 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ／即時報導



數位化時代下，企業經營需轉變，阿里巴巴集團董事局主席兼首席執行官（CEO）張勇今（20）日在論壇上表示，數位化時代的競爭正在向正和博弈、共贏發展的大趨勢上演進。

澎湃新聞網報導，張勇今日出席「第六屆世界互聯網大會」於水鄉烏鎮開幕。他指出，數位化時代的商業發展催生了新商業文明。新商業文明以人為本、合作共贏、開放共享，為每個人、為全社會創造價值和效益。

張勇說，數位化時代的新商業文明，本質是要回到人本身，從關注流量、關注交易量，到關注客戶、關注消費者，關注全社會的效益。「讓天下沒有難做的生意」，就是讓商業體在成長的過程中關注人本身，履行好社會責任，尊重他人、利及他人、成就他人。

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他說，阿里巴巴積極創造生態，既幫助成千上萬的中小企業發展，也鼓勵支持新的獨角獸、小巨人的發展，讓大樹下面既能長小草，同時也讓更多的小草能長成參天大樹。

今年是互聯網誕生50周年，大陸全功能接入互聯網25周年，也是阿里巴巴成立20周年。張勇說，阿里巴巴基於過去20周年自身的思考與沉澱打造了阿里巴巴商業操作系統，希望面向各行各業合作探索、推動大陸各個產業全面走向數位化、智慧化。