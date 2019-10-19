陸科學家解析非洲豬瘟病毒結構 有助疫苗研製
2019-10-19 23:16
聯合報 記者林宸誼
╱即時報導
中國科學院18日宣布，大陸科學家近日成功解析了非洲豬瘟病毒精細結構，研究團隊採用單顆粒三維重構的方法，首次解析了非洲豬瘟病毒全顆粒的三維結構，有網友形象化地將它比喻成「一團彩色的毛線球」。
星島日報報導，這個「毛線球」有5層的結構特徵，中科院生物物理研究所研究員王祥喜表示，病毒顆粒包含3萬多個蛋白亞基。
王祥喜指出，去年解析單純皰疹病毒，是125奈米，包含了3000至4000個蛋白就已經非常地難算了，但是今年解析了非洲豬瘟病毒是260奈米，而且它是獨特的、含有了5層訊息，這在病毒領域是非常少見的。
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中科院生物物理研究所院士饒子和指出，可以與A肝病毒做比較，非洲豬瘟病毒的顆粒的結構比A肝病毒大740個，740個A肝病毒加起來的尺寸，就等於1個非洲豬瘟病毒。
饒子和表示，該成果將會對它生物學的功能、對它致病的機理、對它疫苗的研製會有所幫助，「做了這個東西，我個人認為剛剛是萬里長徵的第一步，這個工作可能會對疫苗有啟發、有提示。」
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