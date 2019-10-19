親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

海航集團人事變動！董事長陳峰之子陳曉峰升任總裁

2019-10-19 22:12聯合報 記者林宸誼╱即時報導

海航集團董事長陳峰之子陳曉峰再獲晉升，海航官網昨（19）日可看到管理團隊已調整，其中原海航集團董事兼副首席執行官、董事長助理陳曉峰，晉升出任總裁，海航集團副董事長張嶺不再兼任總裁。

值得關注是，目前的海航集團官網上，產業也從先前的海航航空、海航物流和海航資本，減少到僅剩下海航航空。

澎湃新聞報導，經過昨天調整後，除了張嶺和陳曉峰在總裁職位上的交接，譚向東、李先華、陳文理的海航集團聯合創始人頭銜也不再出現，僅有職務。

對於職務調整，海航集團回應表示，由於當前海航集團處於聚焦航空主業、全力化解流動性風險的關鍵階段，為進一步聚焦航空主業，因此採取壓縮管理層級，變革管控模式等系列舉動。

官網發布的簡歷顯示，陳曉峰於2012年加入海航集團，多次擔任管理職務，包括海航集團北美事務管理中心總經理、海航集團北美公司總裁、海航物流（北美）董事長兼總裁等。

2018年8月，陳曉峰被任命為海航集團副首席執行官，主要負責國際業務，一個多月後陳曉峰進入海航集團董事會，正式成為董事，當時的職務還包括海航集團副首席執行官、董事長助理，海航集團（北美）董事長兼首席執行官等。

談及陳曉峰的這次關鍵晉升，中國經濟周刊報導，海航集團董事長陳峰於2018年11月時表示，「陳曉峰的調職是王總（王健）離世前一星期安排的，當時任命他（陳曉峰）為董事長助理，這事他（王健）沒有和我商量過。」

2018年7月，時任海航集團董事長王健離世，陳峰重返一線出任海航集團董事長。

之後，海航集團的管理和領導架構也經歷調整，到2019年3月28日，海航集團的董事會成員減少至9人。

界面新聞報導，海航集團流動性危機仍未解決，根據「海航集團公司債券2019年半年度報告」，報告期內，海航集團淨虧損達到人民幣35.2億元，去年同期盈利人民幣41.7億元；淨虧損人民幣10.8億元，比去年同期減少181%；海航表示，虧損因本期處置資產導致。

海航集團主業航空業務表現平穩，2019年1到6月，海航控股營收人民幣350.35 億元，年增6.36%，其中運輸收入331.29億元，年增 6.13%。

海航集團新任總裁陳曉峰。圖：海航集團官網
海航集團新任總裁陳曉峰。圖：海航集團官網
分享

人民幣
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

大陸宣布將進一步降低關稅 消除各種非關稅壁壘

2019-10-19 21:38

陸科學家解析非洲豬瘟病毒結構 有助疫苗研製

2019-10-19 23:16

中國經濟壓力續增 學者：需大改革恢復民企信心

2019-10-19 20:19

海康威視成立基金 將投資積體電路領域

2019-10-19 13:52

陸股一周／財報驗證期 鎖定2大題材

2019-10-19 13:43

劉鶴喊話：有能力確保實現經濟既定目標

2019-10-19 13:29

易綱：將繼續實施穩健的貨幣政策

2019-10-19 12:38

陸IP授權展 台廠秀實力

2019-10-19 01:31

熱門文章

年收65億！中國文化殿堂搶錢不手軟 竟連這個都賣

2019-10-19 08:00

梁振英諷中文大學校長：你有沒有入錯行？

2019-10-19 16:26

陳同佳來台投案？陸委會指港府推卸責任，別具用心

2019-10-19 12:08

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top