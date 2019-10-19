海航集團人事變動！董事長陳峰之子陳曉峰升任總裁
海航集團董事長陳峰之子陳曉峰再獲晉升，海航官網昨（19）日可看到管理團隊已調整，其中原海航集團董事兼副首席執行官、董事長助理陳曉峰，晉升出任總裁，海航集團副董事長張嶺不再兼任總裁。
值得關注是，目前的海航集團官網上，產業也從先前的海航航空、海航物流和海航資本，減少到僅剩下海航航空。
澎湃新聞報導，經過昨天調整後，除了張嶺和陳曉峰在總裁職位上的交接，譚向東、李先華、陳文理的海航集團聯合創始人頭銜也不再出現，僅有職務。
對於職務調整，海航集團回應表示，由於當前海航集團處於聚焦航空主業、全力化解流動性風險的關鍵階段，為進一步聚焦航空主業，因此採取壓縮管理層級，變革管控模式等系列舉動。
官網發布的簡歷顯示，陳曉峰於2012年加入海航集團，多次擔任管理職務，包括海航集團北美事務管理中心總經理、海航集團北美公司總裁、海航物流（北美）董事長兼總裁等。
2018年8月，陳曉峰被任命為海航集團副首席執行官，主要負責國際業務，一個多月後陳曉峰進入海航集團董事會，正式成為董事，當時的職務還包括海航集團副首席執行官、董事長助理，海航集團（北美）董事長兼首席執行官等。
談及陳曉峰的這次關鍵晉升，中國經濟周刊報導，海航集團董事長陳峰於2018年11月時表示，「陳曉峰的調職是王總（王健）離世前一星期安排的，當時任命他（陳曉峰）為董事長助理，這事他（王健）沒有和我商量過。」
2018年7月，時任海航集團董事長王健離世，陳峰重返一線出任海航集團董事長。
之後，海航集團的管理和領導架構也經歷調整，到2019年3月28日，海航集團的董事會成員減少至9人。
界面新聞報導，海航集團流動性危機仍未解決，根據「海航集團公司債券2019年半年度報告」，報告期內，海航集團淨虧損達到人民幣35.2億元，去年同期盈利人民幣41.7億元；淨虧損人民幣10.8億元，比去年同期減少181%；海航表示，虧損因本期處置資產導致。
海航集團主業航空業務表現平穩，2019年1到6月，海航控股營收人民幣350.35 億元，年增6.36%，其中運輸收入331.29億元，年增 6.13%。
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