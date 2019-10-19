海航集團人事變動！董事長陳峰之子陳曉峰升任總裁

2019-10-19 22:12 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



海航集團董事長陳峰之子陳曉峰再獲晉升，海航官網昨（19）日可看到管理團隊已調整，其中原海航集團董事兼副首席執行官、董事長助理陳曉峰，晉升出任總裁，海航集團副董事長張嶺不再兼任總裁。

值得關注是，目前的海航集團官網上，產業也從先前的海航航空、海航物流和海航資本，減少到僅剩下海航航空。

澎湃新聞報導，經過昨天調整後，除了張嶺和陳曉峰在總裁職位上的交接，譚向東、李先華、陳文理的海航集團聯合創始人頭銜也不再出現，僅有職務。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

對於職務調整，海航集團回應表示，由於當前海航集團處於聚焦航空主業、全力化解流動性風險的關鍵階段，為進一步聚焦航空主業，因此採取壓縮管理層級，變革管控模式等系列舉動。

官網發布的簡歷顯示，陳曉峰於2012年加入海航集團，多次擔任管理職務，包括海航集團北美事務管理中心總經理、海航集團北美公司總裁、海航物流（北美）董事長兼總裁等。

2018年8月，陳曉峰被任命為海航集團副首席執行官，主要負責國際業務，一個多月後陳曉峰進入海航集團董事會，正式成為董事，當時的職務還包括海航集團副首席執行官、董事長助理，海航集團（北美）董事長兼首席執行官等。

談及陳曉峰的這次關鍵晉升，中國經濟周刊報導，海航集團董事長陳峰於2018年11月時表示，「陳曉峰的調職是王總（王健）離世前一星期安排的，當時任命他（陳曉峰）為董事長助理，這事他（王健）沒有和我商量過。」

2018年7月，時任海航集團董事長王健離世，陳峰重返一線出任海航集團董事長。

之後，海航集團的管理和領導架構也經歷調整，到2019年3月28日，海航集團的董事會成員減少至9人。

界面新聞報導，海航集團流動性危機仍未解決，根據「海航集團公司債券2019年半年度報告」，報告期內，海航集團淨虧損達到人民幣35.2億元，去年同期盈利人民幣41.7億元；淨虧損人民幣10.8億元，比去年同期減少181%；海航表示，虧損因本期處置資產導致。

海航集團主業航空業務表現平穩，2019年1到6月，海航控股營收人民幣350.35 億元，年增6.36%，其中運輸收入331.29億元，年增 6.13%。