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大陸宣布將進一步降低關稅 消除各種非關稅壁壘

2019-10-19 21:38聯合報 記者林則宏／即時報導

大陸國務院副總理韓正19日在「跨國公司領導人青島峰會」上宣布，中國歡迎跨國公司分享中國大市場機遇，中國將進一步降低關稅，消除各種非關稅壁壘，加快提升通關便利化水平，深化與各國貨物貿易和服務貿易合作。

首屆「跨國公司領導人青島峰會」由大陸商務部和山東省人民政府共同主辦，主題為「跨國公司與中國」，號稱有來自全球35個國家和地區的跨國公司參加，其中世界500大企業有115家，與會人數超過500人。

韓正致詞時表示，在中國改革開放歷史進程中，跨國公司是重要參與者、見證者、受益者。40多年來，跨國公司為中國帶來先進的技術設備、豐富的管理經驗、優質的產品服務、領先的創新資源，加快了中國工業化進程，為推動中國經濟持續健康發展發揮了積極作用。

韓正肯定跨國公司是連接中國與世界的重要橋樑，加快了中國經濟融入世界經濟的進程，引領中國企業深度嵌入全球供應鏈、產業鏈、價值鏈，為世界經濟發展提供了強勁動力。　　

他指出，過去中國經濟發展是在開放條件下取得的，未來中國經濟實現高質量發展也必須在更加開放的條件下進行。中國政府願意傾聽跨國公司的聲音，願意讓跨國公司搭乘中國發展的「快車」、「便車」，實現自身更好發展。

韓正表示，中國歡迎跨國公司深化在中國投資，中國將進一步放寬外商投資准入，全面深入實施准入前國民待遇加負面清單管理制度，加強知識產權保護，將為跨國公司投資創造越來越好的營商環境。

他並說，「我們歡迎跨國公司分享中國大市場機遇，中國將進一步降低關稅，消除各種非關稅壁壘，加快提昇通關便利化水平，深化與各國貨物貿易和服務貿易合作。」

此外，韓正還提到，中國願與跨國公司共同推動在創新智造、綠色發展、全球治理等領域的交流合作；歡迎跨國公司深度參與共建「一帶一路」，共同開展第三方市場合作；歡迎跨國公司共同維護多邊貿易體制，共同推動貿易投資自由化便利化，推動經濟全球化朝著更加開放、包容、普惠、平衡、共贏方向發展。

大陸國家主席習近平在致峰會的賀信中也強調，「中國開放的大門只會越開越大，營商環境只會越來越好，為全球跨國公司創造的機遇只會越來越多。」

峰會還發布《跨國公司投資中國40年報告》。報告指出，截至2018年底，中國累計設立外商投資企業達96.1萬家，實際吸收外商投資2.1兆美元，已成為全球最大的外商投資東道國之一。

首屆跨國公司領導人青島峰會19日開幕，號稱有來自全球35個國家和地區的跨國公司、...
首屆跨國公司領導人青島峰會19日開幕，號稱有來自全球35個國家和地區的跨國公司、超過500人參加。（新華社）
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大陸國務院副總理韓正在跨國公司領導人青島峰會上表示，中國將進一步降低關稅，消除各...
大陸國務院副總理韓正在跨國公司領導人青島峰會上表示，中國將進一步降低關稅，消除各種非關稅壁壘。（新華社）
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