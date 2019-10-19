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海康威視成立基金 將投資積體電路領域

2019-10-19 13:52聯合報 記者李仲維／即時報導

遭美國商務部列入實體清單的大陸安防龍頭業者海康威視18日晚間公告，將成立人民幣10億元（約新台幣46億元）基金投資積體電路領域。

C114通信網報導，海康威視在公告中指出，公司審議通過《關於投資設立產業投資基金合夥企業暨關聯交易的議案》，同意與中電基金、中電海康、杭州高新公司、中電管理公司共同投資設立海康智慧基金。

海康智慧基金規模為人民幣10億元，海康威視出資6億元，持股59.99%，資金來源為公司自有資金。

公告顯示，海康智慧基金主要針對海康威視產業鏈上下游及延伸產業進行投資，包括：智慧城市、積體電路、物聯網系統解決方案、機器人、汽車電子等。海康智慧基金的投資事項後續若出現導致與公司產生同業競爭或關聯交易的情況，公司將及時披露相應安排。

海康威視指出，本次對外投資是運用資本手段推動產業發展的必然要求，是提升投資效率的有效方式。有利於構建海康威視的產業生態圈，促進公司持續穩健發展。

此外，海康威視18日晚間也公布今年前三季財報。報告顯示，公司第3季營收人民幣159.16億元，年增23.12％；淨利38.10億元，年增17.31％。

前三季累計營收為人民幣398.39億元，年增17.86％；利潤80.27億元，年增8.54％。

財報顯示，海康威視前三季研發投入達人民幣40.07億元，年增30.2％，研發投入占營收比重超過10％。

海康威視前三季研發投入達人民幣40.07億元，年增30.2％。路透資料照片
海康威視前三季研發投入達人民幣40.07億元，年增30.2％。路透資料照片
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