劉鶴喊話：有能力確保實現經濟既定目標

2019-10-19 13:29 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ／即時報導



2019世界VR產業大會今（19）日登場，大陸國務院副總理劉鶴在致詞時喊話，稱大陸有充滿活力的微觀基礎、具有韌性的巨大迴旋空間、充足宏觀政策工具，不擔心短期經濟波動，完全有信心、有能力確保實現宏觀經濟既定目標。

大陸官方昨公布第3季經濟成長成績單，略遜於市場預期，第4季經濟成長已進入「保6」大作戰，中央廣電總台國際線上今發表國際銳評文章分析，劉鶴今天的發言，深入分析當前大陸經濟形勢，正面回應中美經貿磋商進展，釋放出三個積極信號。

三個信號分別是：大陸經濟長期向好的基本面沒有變；中美經貿磋商在諸多領域取得實質性進展，為簽署階段性協議奠定重要基礎；大陸完全有信心、有能力確保實現宏觀經濟既定目標。

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具有官方背景的陶然筆記微信公眾號也發文指出，這是中美全面經濟對話中方牽頭人在本輪磋商結束後，首次就有關內容作出公開表態。

文章稱，大陸第3季GDP增速降至6%，引發一些擔憂，因此劉鶴今天發言的針對性很明確。

劉鶴表示，大陸經濟長期向好的基本面沒有變，發展前景仍十分光明，有充滿活力的微觀基礎、具有韌性的巨大迴旋空間、充足的宏觀政策工具，不擔心短期經濟波動，完全有信心、有能力確保宏觀經濟大局穩定。