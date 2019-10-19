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陸IP授權展 台廠秀實力

2019-10-19 01:31經濟日報 特派記者戴瑞芬／上海18日電

「Fresh Taiwan台灣原創館」是由文策院主辦、聯合數位文創承辦，強調台灣...
「Fresh Taiwan台灣原創館」是由文策院主辦、聯合數位文創承辦，強調台灣本色的原創力。 記者戴瑞芬╱攝影
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中國（上海）國際品牌授權展16日至18日展出，這是大陸最大、亞洲首屈一指的專業授權展，今年成立的文策院首度帶領十大台灣原創IP、15家品牌進軍大陸，以「Fresh Taiwan台灣原創館」展現台灣文創的軟實力。

同時，外貿協會集結高知名度、獲國際授權的十家台灣文創業者，以「台灣文創授權館」，搶進大陸市場龐大的IP授權衍生商機。

台灣IP文創產業今年大陣仗、亮點多，驚豔中國國際授權展。大陸已是IP授權文創衍生商機的全球第五大市場，僅次美國、英國、德國和日本。

不過，市場來勢洶洶，以2018年全球統計IP文創衍生的產值高達2,830億美元，年成長3.2%來看，大陸IP文創衍生產值的年成長高達6.8%，遠高於全球的增長水平。

「Fresh Taiwan台灣原創館」是由文策院主辦、聯合數位文創承辦，主要強調台灣本色的原創力，參展的IP廠商包括以自創兒歌香蕉歌創下2,100萬點閱量的香蕉人胖胖蕉；主打潮玩、親子教育的愛米莎和夢想方塊動物園；打造華人漫威英雄角色的小八將等。

深耕台灣文創30年，引進哆啦A夢、蠟筆小新等IP授權衍生品到大陸的賴皇玉表示，台灣的IP原創性源源不絕，從最早的幾米、朱德庸，如今更見新銳IP文創在大陸大放異彩。

外貿協會打造的「台灣文創授權館」，參展的台灣業者個個獨領風騷，包括統一超商的OPEN將；品牌邁入20年，在亞洲擁有500多萬粉絲的黃阿瑪的日常；台灣首創移展式親子樂園8咘的搞怪樂園，也都移師到上海參展。

台灣文創授權館參展團團長、宏智集團董事長韓佳宏表示，大陸IP授權衍生品增長快、市場大，是IP文創業者踏出台灣、胸懷世界一展抱負的首選。

文創產業品牌親子教育
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