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北京推科創30條 擴大自主權

2019-10-19 01:30經濟日報 大陸新聞中心╱綜合報導

北京將深化科技體制改革，加快推進全國科技創新中心建設，擴大科技領域選人用人自主權，擴大經費使用自主權，擴大管理運行自主權，賦予科技人員職務科技成果所有權或長期使用權。 中新社報導，北京市科學技術委員會主任許強在2019中關村論壇上正式發布《科創30條），聚焦重點領域和關鍵環節，分五個部分，即加強科技創新統籌、深化人才體制機制改革、構建高精尖經濟結構、深化科研管理改革、優化創新創業生態，涵蓋30條改革措施。

報導指出，為增強創新動力，「科創30條」將落實「四大」自主權：一是通過編製統籌調劑使用、靈活多樣的分配形式以及職稱評審權限下放等措施，擴大選人用人自主權。

二是通過財政科研項目經費調劑權下放、科研項目經費包幹制試點，擴大經費使用自主權。

三是深化科研事業單位體制改革，主管部門對章程賦予管理權限的事務不得干預，擴大管理運行自主權。

四是推動促進科技成果轉化立法，賦予科技人員職務科技成果所有權或長期使用權，簡化有關資產管理程序，加大成果轉化授權力度。

報導稱，「科創30條」崇尚人才，推出四個優化：一是優化培養機制，二是優化評價機制，三是優化因公出國（境）審批機制，四是優化外籍人才引進及服務機制。 此外，「科創30條」還將為科研管理鬆綁減負，推進四個簡化：一是簡化項目申報流程，二是簡化評估檢查流程，三是簡化儀器設備採購流程，四是簡化進口樣品通關程序。

在流程鬆綁的同時，「科創30 條」明確兩個「提高」：試點提高財政科研項目間接費用核定比例至30%，部分基礎研究領域可達60%，切實加大經費激勵力度。

根據「科創30條」，北京市將主動承接國家重大科技任務，持續提高市區兩級財政科技經費投入水平，優化整合市級科技計劃，創新「三城一區」（中關村科學城、懷柔科學城、未來科學城，北京經濟技術開發區）管理體制機制，形成創新治理新格局。

北京開發區
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