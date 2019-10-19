滬自貿區挺積體電路 祭重賞
上海自貿區臨港新片區管委會18日發布促進產業發展政策和發展積體電路、人工智慧、生物醫藥、航空航太四大重點產業的支持措施（簡稱「1+4」產業政策），為打造以關鍵核心技術為突破口的世界級前沿產業集群。其中對發展積體電路產業更提出十項支持條款，企業最高獎勵人民幣3,000萬元（約新台幣1.3億元）。
澎湃新聞報導，集聚發展積體電路產業十條支持措施，支持範圍涵蓋積體電路設計、製造、封裝測試、設備材料、電子設計自動化（EDA）等領域。
政策將重點支援具有國內外重大影響力的積體電路企業在新片區設立研發中心和投資產業化項目，支持積體電路產業的跨國公司設立離岸研發中心和製造中心，同時定期徵集積體電路領域產品需求、遴選優質專案，面向全球招標懸賞任務承接團隊，用最大的支援力度和方式助力積體電路企業、科研單位在臨港發展壯大。
在支持 EDA（電子設計自動化）軟體購買和研發方面，對購買EDA設計工具軟體的企業並實際在臨港新片區內開展辦公研發的企業，按照實際發生費用的50%，給予年度最高人民幣200萬元的支援。
對在新片區從事積體電路EDA設計工具研發的企業，給予EDA研發費用最高50%的年度研發資助，總額最高人民幣3,000萬元（新台幣1.3億元）。
在支持企業規模化發展方面有五點，首先對積體電路設計類企業，年度銷售收入首次突破人民幣5,000萬元、1 億元、3億元、5億元、10億元，經認定後分別給予最高人民幣100萬元、150萬元、200萬元、300萬元、500萬元的一次性獎勵。
其次是對積體電路製造、封裝測試類企業，年度銷售收入首次突破人民幣5億元、10億元、50億元和100億元，經認定後分別給予最高人民幣200萬元、800萬元、1,200萬元和1,500萬元的一次性獎勵。
第三，對積體電路裝備及材料類企業，年度銷售收入首次突破人民幣5,000萬元、1億元、5億元、10億元，經認定後分別給予最高不超過 200萬元、800萬元、1,200萬元、1,500萬元的一次性獎勵。
第四，鼓勵積體電路龍頭骨幹企業進行產業鏈垂直整合，支持展開境內外非關聯的併購重組，成功併購國內外積體電路產業鏈相關企業或重點研發機構，超過人民幣1,000萬的按實際發生額 10%補貼，最高累計人民幣1000萬元。
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