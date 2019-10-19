依圖科技朱瓏 追逐AI夢

2019-10-19 01:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李仲維 ／綜合報導



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分享 facebook 依圖科技創辦人兼CEO朱瓏身上有三個明顯的標籤：理工男、學霸、IT技術狂熱愛好者；他的夢想是在有生之年，讓機器人具備小孩智力水準，能和人自然對話。

美國商務部擴大對陸企制裁，依圖科技遭列入美國出口管制實體清單，讓這家公司再度受到市場矚目。依圖科技是全球極少數擁有全棧人工智能核心自研技術的創新企業，也是大陸首家做到在億級人像庫進行人臉靜態比對識別的公司。

新京報報導，朱瓏2002年大學畢業後，進入美國加州大學洛杉磯分校攻讀博士，之後在MIT人工智慧實驗室攻讀博士後。朱瓏發現，學術研究缺乏實際應用，數據量不夠大，很難實現夢想。商業應用才是最快最有效的途徑。

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2012年偶然看到的一份學術報告，讓朱瓏意識到，電腦視覺在工業領域應用層面已經成熟，他馬上聯繫高中同學、時任阿里雲技術總監的林晨曦。林晨曦2002年獲得美國電腦協會主辦的全球大學生程式設計大賽冠軍，也是第一個獲得此項比賽冠軍的亞洲人。兩人一拍即合：創業。2012年，朱瓏返回大陸，與林晨曦共同創立依圖科技。

2012年，長春發生一樁震驚大陸的嬰兒丟失案。警方出動大量人力物力苦尋嬰兒無果，皆因可疑車輛被嫌犯卸掉車牌，傳統的車牌定位檢索失效。如果電腦能有效識別假車號，也許能敲開公安系統的安防大門。

當時蘇州市公安局已和大陸某機構合作兩年，但對假車號的識別率不到30%。蘇州市公安局提出，如果朱瓏的產品識別率能超過70%，就考慮合作。兩個月後，朱瓏拿來他的產品，一測試，準確率達90%，便拿下第一單了。

獲得公安體系認可後，依圖一戰成名，在車輛識別領域嘗到甜頭後，依圖又把眼光投向人臉識別領域。如今連大陸公安部也在使用依圖的產品。在安防市場告捷後，朱瓏開始進軍醫療市場等垂直領域，事業版圖愈做愈大。

創業沒多久，頂級投資人就慕名而來，A輪融資也是投資人主動找上門，朱瓏在創業融資的路上可謂一帆風順，他認為自己是一個「非典型的創業者」，發願想要改變世界，讓機器人視覺技術影響每個人的生活。