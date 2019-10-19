親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

依圖科技朱瓏 追逐AI夢

2019-10-19 01:27經濟日報 記者李仲維／綜合報導

朱瓏
朱瓏
分享

分享
依圖科技創辦人兼CEO朱瓏身上有三個明顯的標籤：理工男、學霸、IT技術狂熱愛好者；他的夢想是在有生之年，讓機器人具備小孩智力水準，能和人自然對話。

美國商務部擴大對陸企制裁，依圖科技遭列入美國出口管制實體清單，讓這家公司再度受到市場矚目。依圖科技是全球極少數擁有全棧人工智能核心自研技術的創新企業，也是大陸首家做到在億級人像庫進行人臉靜態比對識別的公司。

新京報報導，朱瓏2002年大學畢業後，進入美國加州大學洛杉磯分校攻讀博士，之後在MIT人工智慧實驗室攻讀博士後。朱瓏發現，學術研究缺乏實際應用，數據量不夠大，很難實現夢想。商業應用才是最快最有效的途徑。

2012年偶然看到的一份學術報告，讓朱瓏意識到，電腦視覺在工業領域應用層面已經成熟，他馬上聯繫高中同學、時任阿里雲技術總監的林晨曦。林晨曦2002年獲得美國電腦協會主辦的全球大學生程式設計大賽冠軍，也是第一個獲得此項比賽冠軍的亞洲人。兩人一拍即合：創業。2012年，朱瓏返回大陸，與林晨曦共同創立依圖科技。

2012年，長春發生一樁震驚大陸的嬰兒丟失案。警方出動大量人力物力苦尋嬰兒無果，皆因可疑車輛被嫌犯卸掉車牌，傳統的車牌定位檢索失效。如果電腦能有效識別假車號，也許能敲開公安系統的安防大門。

當時蘇州市公安局已和大陸某機構合作兩年，但對假車號的識別率不到30%。蘇州市公安局提出，如果朱瓏的產品識別率能超過70%，就考慮合作。兩個月後，朱瓏拿來他的產品，一測試，準確率達90%，便拿下第一單了。

獲得公安體系認可後，依圖一戰成名，在車輛識別領域嘗到甜頭後，依圖又把眼光投向人臉識別領域。如今連大陸公安部也在使用依圖的產品。在安防市場告捷後，朱瓏開始進軍醫療市場等垂直領域，事業版圖愈做愈大。

創業沒多久，頂級投資人就慕名而來，A輪融資也是投資人主動找上門，朱瓏在創業融資的路上可謂一帆風順，他認為自己是一個「非典型的創業者」，發願想要改變世界，讓機器人視覺技術影響每個人的生活。

公安創業嬰兒
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

陸第3季GDP 27年最低

2019-10-19 00:27

陸IP授權展 台廠秀實力

2019-10-19 01:31

滬自貿區挺積體電路 祭重賞

2019-10-19 01:31

北京推科創30條 擴大自主權

2019-10-19 01:30

萬得董座 打造中國版彭博

2019-10-19 01:26

陸今年GDP保6？分析師歧見大

2019-10-18 23:49

併購重組大鬆綁 創業板「借殼」成為科技業上市新路徑

2019-10-18 19:22

是否引進人造肉漢堡？麥當勞中國：先看加拿大市場測試

2019-10-18 18:43

盲人就業不止推拿按摩 大陸首批視障雲客服在阿里工作

2019-10-18 18:22

中國森林旅遊節南通開幕 助力綠能發展

2019-10-18 17:23

臨港集聚發展積體電路產業10條 企業最高獎勵1.3億

2019-10-18 17:19

蘋果上海南京東路店對面 三星開了家最大的旗艦店

2019-10-18 16:58

臨港新片區「1＋4」政策 重點發展積體電路四大產業

2019-10-18 15:31

大陸經濟增速下滑 GDP保6防衛戰

2019-10-18 14:40

大陸經濟成長下滑 我出口、陸客來台恐受影響

2019-10-18 14:40

大陸第三季GDP增速下滑至6.0% 全年保6任務艱鉅

2019-10-18 10:45

大陸第三季GDP 18日出爐 增速降至6%

2019-10-18 10:15

陸統計局：今年前三季度國內生產總值增長6.2%

2019-10-18 10:14

分析師：iPhone 11大陸需求強勁 明年有四款5G iPhone

2019-10-18 10:07

5G創商機 兩岸產業鏈喊互補

2019-10-18 01:48

服務國家 澳門擬推澳股

2019-10-18 01:48

大陸物流配送 無人機來了

2019-10-18 01:47

李昌鈺夫婦捐人民幣200萬 設鑑識基金會

2019-10-18 01:47

茅台行銷轉型 與台資丹尼斯合作

2019-10-18 01:47

上海品牌授權展 台灣文創探市場

2019-10-18 01:47

中國進博會11月5日登場 台美參展踴躍

2019-10-18 01:47

進博會審核台企 有政治味

2019-10-17 23:52

陸持美債規模 兩年新低

2019-10-17 23:52

上海特斯拉工廠快量產了

2019-10-17 23:52

大陸近3年 處理近2,000家國有「僵屍企業」

2019-10-17 21:57

茅台聯手台商「河南王」 拓展商超版圖

2019-10-17 18:32

大陸央企分布境外185個國家地區 獲利率2.4%

2019-10-17 16:42

大陸國資委：三年來已處理近2000戶僵屍企業

2019-10-17 16:28

滬指三連跌 微跌1點

2019-10-17 15:54

華為首次發債22日啟動 將發行131.5億三年期中票

2019-10-17 15:09

華為提油救火 退守中國恐陷雙輸危局

2019-10-17 15:04

東南亞行動支付兼併洗牌 螞蟻金服欲和Grab合併

2019-10-17 14:54

18名大陸交易員資產被美凍結 涉操縱國際市場

2019-10-17 13:38

國際金融協會：中國製造業地位難撼動

2019-10-17 13:21
看更多

熱門文章

港女箱屍命案兇嫌將獲釋 傳已同意出獄後到台灣投案

2019-10-18 11:19

陶俑鬥雞眼…一流大學博物館滿滿贗品 背後真相「水很深」

2019-10-18 09:00

遭陸警扣押的舉國旗青年 臉書長文還原遭警扣押經歷

2019-10-18 13:05

港女命案兇嫌陳同佳致函林鄭月娥 要求協助安排赴台自首

2019-10-18 23:07

吃狗肉上癮！男毒殺百條狗「開腸剖肚」 冷凍庫爆滿

2019-10-18 17:41

傳陳同佳願赴台自首 盼不被台灣判處死刑

2019-10-18 13:22

陸首艘國產大型郵輪開建 最多可容納5246乘客

2019-10-18 12:17

基督徒改信邪教「全能神」！一家5人出遊3人藏屍冰櫃

2019-10-18 15:18

好狗命 狗主花15萬為愛犬蓋別墅配露天泳池

2019-10-18 13:31

50歲婦人櫃台前慘被夾死 駕駛領照不到2個月暴衝銀行

2019-10-18 09:17

【重磅快評】別管外頭哥哥姐姐憤不憤怒 真心贖罪就好

2019-10-18 17:38

傳陳同佳願赴台自首 陸委會：港方應續押偵辦

2019-10-18 16:08

北京：中國政府從未要求NBA開除莫雷

2019-10-18 16:55

中大校長指控「警員不當暴力」 港警回應：學生應報警

2019-10-18 19:06

傳港女箱屍案嫌來台自首？法界：頂多「投案」而已

2019-10-18 12:40

港中大校長公開信「同學的每一句話都打進我心坎裡」

2019-10-18 16:02

引爆反送中的港女命案何解？陸學者憂成「斷頭案」

2019-10-18 11:22

大陸第三季GDP增速下滑至6.0% 全年保6任務艱鉅

2019-10-18 10:45

中共四中全會前夕 官方反常解封微信群

2019-10-18 22:26

傳陳同佳有意赴台自首 港警：他有出入境自由

2019-10-18 19:02

港女箱屍嫌犯盼留生路 律師：判死機會應該很低

2019-10-18 12:32

災難級設計！大學用「911恐襲照」宣傳課程被罵爆

2019-10-18 18:42

刷臉辨識被破解！小學生拿「印刷側臉照」竟騙過機器

2019-10-18 16:44

分析師：iPhone 11大陸需求強勁 明年有四款5G iPhone

2019-10-18 10:07

大陸第三季GDP 18日出爐 增速降至6%

2019-10-18 10:15

不只「再教育」 新疆又爆強迫勞動爭議

2019-10-18 17:07

中國內地停止向香港出口黑色T恤

2019-10-18 08:53

北京故宮推出保養品 一組要價1萬元全賣光

2019-10-18 13:52

下架香港地圖APP遭美媒指責 蘋果CEO庫克訪京受矚

2019-10-18 16:02

「像為多艘航母準備」 路透：中國航母製造廠基建擴充

2019-10-18 15:06

是否引進人造肉漢堡？麥當勞中國：先看加拿大市場測試

2019-10-18 18:43

2港人闖靖國神社抗議 被拘10個月後返港

2019-10-18 19:42

迪奧急道歉 重申尊重「一中」原則

2019-10-18 08:54

「你沒有聽我說，是不是？」港人：小丑說我心聲

2019-10-18 13:07

港再現反送中快閃行動 戴口罩堵路遊行

2019-10-18 14:26

蘋果上海南京東路店對面 三星開了家最大的旗艦店

2019-10-18 16:58

「抵制狗屁」偽科學！復旦通識課暴紅 課名就叫似是而非

2019-10-18 15:24

北京不滿外交官須報備會面 美助卿：僅回應中方作法

2019-10-18 04:26

蘋果庫克再訪陸 會見市監總局長肖亞慶

2019-10-18 11:09

臨港新片區「1＋4」政策 重點發展積體電路四大產業

2019-10-18 15:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top