萬得董座 打造中國版彭博
萬得資訊（Wind）在大陸被譽為中國的彭博，公司創辦人、董事長陸風白手起家，十年磨一劍，如今公司已是大陸金融數據庫的第一品牌，亞洲排名第七的大陸金融數據服務龍頭企業。
楚天金報報導，陸風出生在湖北仙桃，是一個農家子弟，少年時的陸風有很強的文人情結和理想主義色彩。初中時，陸風與父親在田裡工作，一架飛機從天上飛過，陸風跟爸爸說：今後我要坐飛機，爸爸回稱，你做夢吧。
1988年，陸風考上西北輕工業學院（現為陝西科技大學）學工科。大學期間，陸風是一個電腦愛好者，他至今留著許多年從未變的平頭造型，臉方，唇闊，方框眼鏡後面的小眼睛，閃爍著湖北人的精明和謹慎。
陸風的創業之路，是從一張裝有上市公司資訊的軟碟（磁片）開始的。1992年，在深圳淘金未果的陸風轉戰上海，看到證券交易市場門口有人兜售搜集來的資訊，一張A4大小的資訊單，價值人民幣十元。陸風心想：如果把這些資料搜集起來，做成軟碟來賣如何？
直到1997年，陸風才體會到這個行業已經很大了，那就是金融數據服務業。當時，國際上最大的公司就是路透。他至今記得，第一次看到路透的終端時被震驚的感受，居然有這麼多的功能和豐富的數據內容。
陸風認為，雖然大陸的金融發展當時並不好，但他相信大陸也會有自己的金融數據服務行業，這個行業會有光明的前景。從1994年到2002年，陸風和同業們做的差不多，為證券公司提供上市公司基本資料，一套最高時能賣好人民幣幾萬元。後來競爭者漸多，開始打價格戰，最後一套只賣一兩千元。競爭同質化，賺不到錢，找不到方向，那是陸風最痛苦的一段時間。
2003年起，陸風開始按圖索驥，從設計萬得終端產品到內部管理風格，都在學習彭博。他始終堅信，偉大的經濟體需要一個強大的金融市場，強大的金融市場背後必然存在一個金融資訊服務巨頭。在英國是倫敦的路透、在美國是紐約的彭博，在大陸必定是上海的萬得。如今，陸風創辦的Wind資訊在相當程度上制衡外國金融服務業者（路透、彭博）對大陸國內金融行業的控制。
始終低調神秘的陸風，其實和小米創辦人雷軍是同鄉，但世人大多只知仙桃雷軍，不知陸風其人。而且陸風的名片上沒有任何頭銜，在網路上也幾乎找不到新聞。陸風不諱言，他拒絕了很多來採訪的記者，自己不喜歡拋頭露面，但熟悉他的人都知道，他敢想也敢幹，這也是創業者的共同特點吧！
留言