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併購重組大鬆綁 創業板「借殼」成為科技業上市新路徑

2019-10-18 19:22聯合報 記者李仲維／即時報導

大陸證監會今（18）日發布《上市公司重大資產重組管理辦法》，隨著新規實施，更加市場化的併購重組制度將逐步實現。

第一財經報導，證監會上市部主任蔡建春表示，新規自6月20日起公開徵求意見後，市場廣泛關注。證監會收到的意見建議主要集中在放開創業板重組上市、取消認定標準中的淨資產等指標，強化重大資產資金業績補償協議和承諾監管，履行擴大配套融資發行規模等方面。

與之前規則相比，新規在多個方面予以放鬆，並明確鬆綁創業板借殼上市的限制。此外，新規還明確科創板公司併購重組監管規則的銜接安排，簡化指定媒體披露要求。

新規還簡化重組上市認定標準，取消淨利潤指標，還將累計首次原則計算期間進一步縮短至36個月，並恢復重組上市配套融資。

對於併購重組政策的調整，市場各方都表現期待。不過，也有投行人士提出，希望重組上市的財務指標中進一步去除營業收入等方面的約束。

對此，蔡建春表示，從國際經驗來看，以香港為例，還有保留的營業收入的指標；另外，從監管的實踐來看，證監會也希望制度資產跟上市公司本身的體量和匹配。如果收入沒有收入指標，監管的把握可能出現偏差，市場可能也沒有參照。

同時，他也提出，規則完善也是持續的過程，未來證監會將結合新規實施的進展，繼續觀察關於營業收入指標的問題。

證監會認為，調整優化併購重組制度，是資本市場服務實體經濟的必然要求，對進一步完善符合大陸國情的資本市場多元化、退出管道和出清方式，提高上市公司品質，激發市場活力具有重要意義。

根據安排，證監會核准前，上市公司按照修改後發布施行的《重組辦法》變更相關事項，如構成對原交易方案重大調整的，需要根據《重組辦法》有關規定重新履行決策、披露、申請等程序。

大陸證監會今（18）日發布《上市公司重大資產重組管理辦法》。中新社資料照片
大陸證監會今（18）日發布《上市公司重大資產重組管理辦法》。中新社資料照片
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