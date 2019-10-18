是否引進人造肉漢堡？麥當勞中國：先看加拿大市場測試

2019-10-18 18:43 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 /即時報導



對於麥當勞是否引進人造肉漢堡的問題，麥當勞中國首席執行官（CEO）張家茵今（18）日表示，要先看加拿大市場的測試結果，再考慮是否引入，相比植物蛋白，大陸消費者還是比較看重肉類蛋白的選擇。

澎湃新聞報導，麥當勞全球9月26日宣布將與人造肉第一股Beyond Meat合作，在加拿大部分餐廳測試人造肉漢堡。張家茵今天受訪時表示，要先看加拿大市場的測試結果，再考慮是否引入大陸，需要考察看消費者到底是一次性消費還是持續習慣。

此外，她也認為，人造肉雖然在上游領域可以減少動物養殖，從而減少碳排放，但是為獲得足夠的植物蛋白，並不一定會達到最終環保的目的，此外相比植物蛋白，大陸消費者還是比較看重肉類蛋白的選擇。

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麥當勞在1990年進入大陸市場。據了解，目前中國大陸是麥當勞全球第二大市場，美國以外全球最大的特許經營市場，以及全球發展最快的市場。2017年7月，麥當勞與中信股份、中信資本、凱雷達成戰略合作，共同營運和管理麥當勞在大陸和香港的業務。

截至今年9月，中國大陸有超過3,200家麥當勞餐廳，2018年新開業餐廳424家，張家茵預計，2019年新開門市數量會與去年持平或超過。