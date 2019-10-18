盲人就業不止推拿按摩 大陸首批視障雲客服在阿里工作

2019-10-18 18:22 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



提到視障者的職業，大多人都會聯想到「按摩業」，但已有不少企業為視障者提供更多不同的機會，他們在職業路上一樣可以發光發亮，90後馮家亮患有先天性白內障，自幼就知道終有一天會失明，如今成為大陸首位視障雲客服，能同時在線服務四名客戶，改寫外界傳統看法，打破盲人只做按摩推拿的「宿命」。

阿里巴巴雲客服業務負責人透露，自2019年下半年，第一班視障雲客服已經正式加入阿里巴巴雲客服隊伍，並將首次加入天貓雙11，為大家的買買買排憂解難，這些視障雲客服中，有些人曾經做按摩推拿，有些從沒有工作過，但靠讀螢幕軟體輔助和勤奮學習，成了阿里巴巴在線客服中的一員。

在大陸視障群體中，按摩推拿一直是盲人就業的「第一職業」，甚至是「唯一職業」，某些城市從事這行業的視障者更高達96%，可見能選擇的工作十分狹窄。

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截至現在，阿里巴巴視障雲客服的招募已經開展過六期，累計報名簡歷有幾百份。

即使眼睛完全看不見，同樣可以正常工作，馮家亮在雲客服的業績不輸給其他人，短短兩個月，他不斷提升自己的能力，現在已經能同時服務四個客戶。在他看來，除了工作上別人用眼睛他用耳朵，自己跟明眼人並沒有什麼不同。

隨著互聯網行業和技術的發展，視障群體的就業途徑正在擴展，除了雲客服，視障工程師、視障淘寶賣家等新職業越來越多，視障者有更多就業機會。